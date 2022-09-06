Як носити наймоднішу спідницю цієї осені: добірка стильних образів (фото)

З довгими спідницями можна скласти дуже багато стильних та практичних луків

У трендах восени-2022 залишаються багато речей, які полюбилися модницям ще влітку. Наприклад, не втрачають актуальність сукні з різними розрізами та вирізами. А щодо спідниць, то набирають обертів моделі з довжиною максі – ультрамодною цього сезону.

Про наймодніший фасон спідниці восени пише українська стилістка Інна (stylist.inna) в Instagram. За її словами, довжина максі є одним із головних трендів кілька сезонів.

Як зазначила стилістка, довгі спідниці виглядають жіночно, добре поєднуються з іншими елементами гардеробу та підходять для вбрання будь-якої пори року. А щоб виглядати ефектно і привабливо потрібно правильно підбирати решту одягу й аксесуарів.

Так, у моді спідниці з деніму, особливо актуально зараз створювати тотал денім луки. Як верхній шар поєднувати таку спідницю можна з піджаками і жакетами. Ще одна ультратрендова спідниця – моделі з екошкіри. Будь-якої пори року ефектно виглядають і спідниці з атласу, які ранньої осені носять з джемперами та светрами.

Стильні луки з довгими спідницями, які можна спробувати повторити восени, можна побачити нижче.

Максі довжина відмінно підійде для осені

Чорна спідниця — мастхев осіннього гардеробу

На теплу погоду така спідниця також підійде

У тренді – шкіряні спідниці

Атласна спідниця вже стала частиною базового гардеробу

Спідниця з жакетами — ідеальна комбінація для вересня

Спідниця може стати акцентом образу

Актуальність не втрачає і низька посадка

Образи у стилі мінімалізм

Раніше "Телеграф" повідомляв і про антитренди осені-2022. Названо найголовніші з них, у тому числі неактуальна модель сумки.