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Як носити наймоднішу спідницю цієї осені: добірка стильних образів (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Довжина максі – тренд сезону
Довжина максі – тренд сезону

З довгими спідницями можна скласти дуже багато стильних та практичних луків

У трендах восени-2022 залишаються багато речей, які полюбилися модницям ще влітку. Наприклад, не втрачають актуальність сукні з різними розрізами та вирізами. А щодо спідниць, то набирають обертів моделі з довжиною максі – ультрамодною цього сезону.

Про наймодніший фасон спідниці восени пише українська стилістка Інна (stylist.inna) в Instagram. За її словами, довжина максі є одним із головних трендів кілька сезонів.

Як зазначила стилістка, довгі спідниці виглядають жіночно, добре поєднуються з іншими елементами гардеробу та підходять для вбрання будь-якої пори року. А щоб виглядати ефектно і привабливо потрібно правильно підбирати решту одягу й аксесуарів.

Так, у моді спідниці з деніму, особливо актуально зараз створювати тотал денім луки. Як верхній шар поєднувати таку спідницю можна з піджаками і жакетами. Ще одна ультратрендова спідниця – моделі з екошкіри. Будь-якої пори року ефектно виглядають і спідниці з атласу, які ранньої осені носять з джемперами та светрами.

Стильні луки з довгими спідницями, які можна спробувати повторити восени, можна побачити нижче.

Спідниці довжиною максі
Максі довжина відмінно підійде для осені
Спідниці довжиною максі
Чорна спідниця — мастхев осіннього гардеробу
Спідниці довжиною максі
На теплу погоду така спідниця також підійде
Спідниці довжиною максі
У тренді – шкіряні спідниці
Спідниці довжиною максі
Атласна спідниця вже стала частиною базового гардеробу
Спідниці довжиною максі
Спідниця з жакетами — ідеальна комбінація для вересня
Спідниці довжиною максі
Спідниця може стати акцентом образу
Спідниці довжиною максі
Актуальність не втрачає і низька посадка
Спідниці довжиною максі
Образи у стилі мінімалізм

Раніше "Телеграф" повідомляв і про антитренди осені-2022. Названо найголовніші з них, у тому числі неактуальна модель сумки.

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#Мода #Спідниця #Стиль