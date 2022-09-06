Як вибрати джинси, щоб вони ідеально сіли по фігурі: поради стиліста (фото)

Визначення свого типу фігури допоможе відсікти невигідні для вас моделі джинсів

Джинси – базова річ гардеробу, без якої не обійтись і восени. Цього сезону в трендах як джинси з низькою посадкою, так і мішкуваті або вкорочені моделі, кльош і стрілки. Найголовніше, щоб джинси вигідно представляли вашу фігуру, а не підкреслювали недоліки.

Про те, як підібрати ідеальні джинси, розповіла українська стилістка Олена (purpur.stylist) у Instagram. Одне з важливих правил при виборі цієї речі – звертати увагу на тип фігури. Певні моделі можуть вигідно виглядати на володарках широких стегон і зовсім не підійдуть дівчатам з худорлявою статурою.

Так, якщо говорити про фігури типу "перевернутий трикутник і прямокутник", то найчастіше в цьому випадку не вистачає обсягу стегон. Тобто необхідно врівноважити верх і низ, а також візуально утворити лінію талії. За словами стилістки, найкраще з цим впораються: банани, слоуччі, бегги, джинси труби, палаццо, мом. Високу посадку вибирайте для прямокутника і середню для перевернутого трикутника. А ось низька посадка та укорочена довжина підкреслять відсутність талії.

Що стосується фігур "груша і пісочний годинник", то тут ідеально підходять палаццо, мом, кльош від коліна, boyfriend, Regular Fit, Loose Fit та джогери. Стилістка додала, що слід вибирати вільні фасони, високу посадку, яка закриває пупок та максидовжину. Джинси повинні сидіти чітко на талії.

Для фігури а-ля "яблуко" підійдуть кльош, прямі джинси по нозі, boyfriend, Tapered cut — джинси, які звужуються в нозі та утворюють конус, basic або прямі з незначним звуженням донизу, regular і straight fit. Стилістка зауважила, що якщо є надмірний обсяг у зоні талії, то головну роль відіграє не модель, а посадка. Джинси мають бути широкими в талії, із щільного деніму й середньої посадки.

А от від гумок замість куліски Олена закликала відмовитись. За її словами, вони візуально лише додають ширини. Крім того, для дівчат зростом до 160 см потрібно виключити кюлоти.

Базовий фасон джинсів

Універсальна модель джинсів

Конічні джинси

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