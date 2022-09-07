Схоже на всіх без винятку: відтінки помад, які йдуть усім жінкам, незалежно від віку (фото)

Дивно, але ці 4 відтінки справді йдуть усім.

Підібрати "свій" колір помади — справа не з найлегших, адже не завжди те, що подобається, підходить до кольоротипу шкіри, кольору очей і навіть кольорової гами гардеробу. Якщо ви не хочете особливо морочитися, то можна піти легким шляхом і вибрати відтінок помади з тих варіантів, які підходять абсолютно всім. Також раніше ми писали про те, з якими популярними трендами мейк-апу необхідно попрощатися в 2022 році.

Як повідомляє prostoway, ці чотири відтінки підходять всім жінкам, попри їх вік та кольоротип шкіри. Усі вони нейтральні, але дуже жіночні та красиві.

Нюд

Неймовірно ніжний тон, який поєднує кілька відтінків: коричневий, рожевий, персиковий. Подібне поєднання чудово підкреслюють ніжність образу.

Відтінок попелясто-рожевої троянди

Неймовірно ніжний варіант, який ідеально піде як на кожен день, так і для святкового образу. Зазначимо, що такий відтінок більше йде дівчатам із досить світлою шкірою, проте це не означає, що іншим він не підійде.

Рожево-коричневий

Дуже сміливий, виразний та насичений колір, який одночасно є досить нейтральним. Однак варто зазначити, що його потрібно правильно підібрати, а для цього варто орієнтуватися на "свій ідеальний нюд" — повинні належати одному сімейству квітів.

Насичений рожевий

Дивно, але рожевий відтінок помади йде практично всім жінкам. Такий колір надає свіжості образу, роблячи тон шкіри більш свіжим та рівним.

Нагадаємо, що у моді зараз робиться акцент на коротких стрижках. Раніше "Телеграф" писав, які жіночі стрижки найактуальніші у 2022 році.