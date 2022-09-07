Не тільки лофери та ботфорти: топ-9 пар взуття, яке в моді цієї осені (фото)
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Цього сезону в тренді незвичайні кросівки та блискучі елементи на взутті
Жоден образ, навіть якщо ви використовуєте в ньому найгарячі тренди осені-2022, не виглядатиме стильно без актуальної пари взуття. Цього сезону в тренді залишаються як моделі, що вже полюбилися нам, так і новомодні дизайнерські ідеї.
Про наймодніше взуття осені 2022 року розповіла українська стилістка Інна (stylist.inna) у фешнблозі в Instagram. За її словами, взуття відіграє важливу роль у будь-якому образі. Воно може перетворити нудний та базовий аутфіт – на сучасний та ультрамодний. І якщо у вас вже сформована взуттєва база, то варто звернути увагу на більш цікаві та сміливі моделі, які зроблять ваш образ ефектним.
Є щонайменше дев’ять основних тенденцій сезону, які обов’язково повинні опинитися в гардеробі для стильних поєднань. Так, залишаються актуальними туфлі та балетки Mary Jane – моделі із закругленим мисом і ремінцем на підйомі. Їх можна носити навіть із ультрамодними гольфами. Взуття на платформі продовжує набирати обертів і залишається в тренді й у осінньому сезоні.
Вже база осіннього гардеробу – лофери та оксфорди, які активно присутні у колекціях дизайнерів сезону осінь-зима. Така пара взуття буде багатофункціональною і пасуватиме під безліч осінніх луків. Не менш практичний варіант взуття на осінь – гумові чоботи. Вони також у моді.
Якщо вибираєте на осінь чоботи, то придивіться до модних нині ботфортів. А ось любителькам кросівок стилістка радить придивитися до цікавих моделей, кедів і HIGH TOP.
У тренді також взуття з металевим носиком і блиском, а також взуття-панчохи або босоніжки зі шкарпетками.
Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші кольори осені-2022 року. Різноманітність модних відтінків приємно вражає.