Бомбери, тренчі, пончо і не тільки: топ-7 варіантів верхнього одягу, який у моді цієї осені (фото)

Золота пора багата на різну погоду, що дозволяє хизуватися в різних фасонах пальто та курток

Осінь вже вступила у свої права, а значить настав час стильно утеплятися. Цього сезону в моді різноманітні фасони верхнього одягу на будь-який смак, колір та гаманець. Багато трендів поєднують і дизайнерську новизну, і зручність.

Про те, який верхній одяг у тренді восени 2022 року, розповіла українська стилістка Ольга Литвинова (stilnodostupno) у Instagram. Виходячи з модних рекомендацій, є як мінімум сім топових варіантів верхнього одягу цього сезону.

Так, на піку трендів цієї осені бомбери – об'ємні, подовжені чи короткі. Ще один модний фасон куртки – а-ля байкерська косуха. Поєднувати такий маскулінний верхній одяг можна з більш жіночними елементами образу. Знову стали актуальні й стьобані курточки. Тренд, який несподівано повернувся, пончо – ультрамодної цього сезону довжини максі, з орнаментом або в однотонних відтінках. Такий варіант годиться на теплішу погоду.

Модна куртка

З ноткою бунтарства

Ультратрендова курточка

Пончо знову в моді

Ще один спосіб стильно утеплитися — купити актуальний тренч або пальто. Як бачимо, дизайнери порадували різноманіттям фасонів та кольорів. Можна вибирати як базові мінімалістичні вироби, так і оригінальний крій і колірне рішення. У топі модних тенденцій – тренч із екошкіри.

Шкіряний тренч — мастхев осіннього сезону

Базовий верхній одяг на осінь

Осіннє пальто може бути різним

Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори опинилися на піку трендів восени 2022 року. Серед них такі незвичайні та звичні відтінки, як карамельний, сливовий, лавовий червоний, колір "Барбі", лаймовий, блакитний, жовтий, помаранчевий і насичений зелений.