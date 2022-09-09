Шкіряні плащі в стилі "Матриці", естетика 70-х і шуби: які тренди підкорили подіуми цієї осені (фото)

Цього сезону дизайнери вигадали десятки трендів, є з чого вибирати

Колекції світових брендів сезону осінь-зима порадували різноманітністю та розмаїттям дизайнерських новинок. Багато трендів перейшли до нас з літа, а дещо було продемонстровано на подіумі вперше.

Залишаються актуальними як шкіряні тренчі, так і взуття на платформі та мініспідниці. Знову повертаються у топ тенденцій хутряні шуби і пластикові об’ємні аксесуари. Про найгарячіші тренди осені 2022 року розповіла українська стилістка Тетяна Голота (tania_golota) в Instagram.

Стилістка зазначає, що трендів завжди дуже багато, на її думку, навіть занадто. Але який із трендів залишиться — ніхто точно не знає. Тому модна експертка закликала шукати свій стиль, спиратися на тренди частково та не ставити їх на п’єдестал.

Якщо говорити про верхній одяг, то головні тенденції осені-2022:

Шкіряні плащі у стилі головного героя фільмів "Матриця" Нео Хутряні шуби Вінілова шкіра, як латекс Довжина максі Чітка лінія плеча Оверсайз відходить, а на зміну йому приходять жіночні силуети з підкресленою талією.

Крім того, активно задіяна на подіумах естетика як 2000-х, так і 70-х (особливо в колекціях Gucci, Celine та Versace). Разом з тим, актуальні і "привіти" з 90-х, вже не такі явні, як кілька років тому, але все ж таки мають місце бути.

Стильні осінні плащі

Колекції сезону осінь-зима

Восени можна модно утеплитися

Нові фактури підкорили подіуми

Також у топі модних тенденцій :

занижена талія

рожевий колір

яскравий геометричний принт

Мініспідниці

Серед аксесуарів найтрендовішими вважаються ремені-ланцюжки, окуляри з кольоровим склом і темною оправою, пластикові об’ємні аксесуари, хутряні панами та сумки.

Якщо думаєте, що взути, вибирайте ці трендові варіанти: взуття з гострим носом, на платформі та з м’яким квадратним носом.

Довжина максі на піку моди

Шуби знову у тренді

Шкіра завжди виглядає дорого

Приталений силует йде на зміну оверсайзу

Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори опинилися на піку трендів восени 2022 року.