Шкіряні плащі в стилі "Матриці", естетика 70-х і шуби: які тренди підкорили подіуми цієї осені (фото)
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Цього сезону дизайнери вигадали десятки трендів, є з чого вибирати
Колекції світових брендів сезону осінь-зима порадували різноманітністю та розмаїттям дизайнерських новинок. Багато трендів перейшли до нас з літа, а дещо було продемонстровано на подіумі вперше.
Залишаються актуальними як шкіряні тренчі, так і взуття на платформі та мініспідниці. Знову повертаються у топ тенденцій хутряні шуби і пластикові об’ємні аксесуари. Про найгарячіші тренди осені 2022 року розповіла українська стилістка Тетяна Голота (tania_golota) в Instagram.
Стилістка зазначає, що трендів завжди дуже багато, на її думку, навіть занадто. Але який із трендів залишиться — ніхто точно не знає. Тому модна експертка закликала шукати свій стиль, спиратися на тренди частково та не ставити їх на п’єдестал.
Якщо говорити про верхній одяг, то головні тенденції осені-2022:
- Шкіряні плащі у стилі головного героя фільмів "Матриця" Нео
- Хутряні шуби
- Вінілова шкіра, як латекс
- Довжина максі
- Чітка лінія плеча
- Оверсайз відходить, а на зміну йому приходять жіночні силуети з підкресленою талією.
Крім того, активно задіяна на подіумах естетика як 2000-х, так і 70-х (особливо в колекціях Gucci, Celine та Versace). Разом з тим, актуальні і "привіти" з 90-х, вже не такі явні, як кілька років тому, але все ж таки мають місце бути.
Також у топі модних тенденцій :
- занижена талія
- рожевий колір
- яскравий геометричний принт
- Мініспідниці
Серед аксесуарів найтрендовішими вважаються ремені-ланцюжки, окуляри з кольоровим склом і темною оправою, пластикові об’ємні аксесуари, хутряні панами та сумки.
Якщо думаєте, що взути, вибирайте ці трендові варіанти: взуття з гострим носом, на платформі та з м’яким квадратним носом.
Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори опинилися на піку трендів восени 2022 року.