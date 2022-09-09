Як стильно утеплитися восени: хитрощі з речами, які допоможуть не замерзнути (фото)

Дайте друге життя літнім сукням восени

Теплі літні дні позаду і попереду на нас чекає стильна осінь. Ми вже писали, який верхній одяг у моді восени 2022 року. Тепер розповідаємо, як стильно утеплитись у золоту пору за допомогою певних хитрощів.

Стиліст і модний блогер Майя Кривобокова розповіла, що у трендах багатошаровість, трикотажні костюми та інші речі, завдяки яким ми не замерзнемо цієї осені. Нічого незвичайного, але згадати маленькі хитрощі напередодні холодів не завадить.

Топ 5 ідей, як утеплитися стильно восени

Трендова багатошаровість

Поєднання сорочки з жилетом, жакетом, можна створити стильний образ зі світшотом.

Друге життя літніх суконь

Поверх літньої довгої сукні можна надіти подовжений светр. Доповнити стильний образ можна чобітками або грубими черевиками.

Спідниці із щільних тканин

У пріоритеті – вироби довжини максі. Допускаються й короткі моделі. Вони можуть бути із вовни, шкіри, твіду, вельвету, деніму.

Стильні шарфи

Поєднуємо з лаконічним оверсайз пальто, стьобаною курткою, бомбером.

Трикотажний костюм

Ідеально підходить не лише для занять спортом, а й для прогулянок, походів на шопінг. Зверху можна накинути стьобаний жилет або пальто.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.