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Як стильно утеплитися восени: хитрощі з речами, які допоможуть не замерзнути (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Декілька ідей, як утеплитися стильно Новина оновлена 09 вересня 2022, 15:45
Декілька ідей, як утеплитися стильно

Дайте друге життя літнім сукням восени

Теплі літні дні позаду і попереду на нас чекає стильна осінь. Ми вже писали, який верхній одяг у моді восени 2022 року. Тепер розповідаємо, як стильно утеплитись у золоту пору за допомогою певних хитрощів.

Стиліст і модний блогер Майя Кривобокова розповіла, що у трендах багатошаровість, трикотажні костюми та інші речі, завдяки яким ми не замерзнемо цієї осені. Нічого незвичайного, але згадати маленькі хитрощі напередодні холодів не завадить.

Топ 5 ідей, як утеплитися стильно восени

Трендова багатошаровість

Поєднання сорочки з жилетом, жакетом, можна створити стильний образ зі світшотом.

Трендова багатошаровість

Друге життя літніх суконь

Поверх літньої довгої сукні можна надіти подовжений светр. Доповнити стильний образ можна чобітками або грубими черевиками.

осінні сукні

Спідниці із щільних тканин

У пріоритеті – вироби довжини максі. Допускаються й короткі моделі. Вони можуть бути із вовни, шкіри, твіду, вельвету, деніму.

Спідниці із щільних тканин

Стильні шарфи

Поєднуємо з лаконічним оверсайз пальто, стьобаною курткою, бомбером.

Стильні шарфи

Трикотажний костюм

Ідеально підходить не лише для занять спортом, а й для прогулянок, походів на шопінг. Зверху можна накинути стьобаний жилет або пальто.

Трикотажний костюм

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.

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