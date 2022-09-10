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Одяг, який ніколи не втрачає своєї актуальності: найтрендовіші пальта на осінь 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Як вибрати пальто на осінь
Як вибрати пальто на осінь

Якими б не були практичними та зручними куртки, для пальта у жіночому гардеробі завжди знайдеться місце.

Щоб ви завжди були на стилі і вражали своїм виглядом оточуючих, ми підготували для вас чергову добірку стильних речей, щоб ознайомити вас з трендами верхнього одягу на осінь 2022 року.

Стиліст Ганна Мішаєва у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася шпаргалкою на вибір пальта на осінь 2022 року. Такий верхній одяг завжди знаходиться на піку актуальності, тому пальто — це маст-хев жіночого осіннього гардероба.

Найстильніші пальта осені 2022

  • Пальта-халати —тому, що в них дуже зручно і комфортно, і вони вже давно йдуть як база,
  • Пальта-кокони нижче коліна,
  • Пальто прямого крою, за типом чоловічих, нижче коліна, з великими плечима, двобортні або однобортні,
  • Приталені довгі пальта,
  • Короткі пальта у вигляді піджаків та вільні моделі.
  • Пальто з рукавом реглан
  • Моделі без коміра з V вирізом, відкладний, шалевий та англійський комір,
  • Пальто в довжині максі.
Самые стильные пальто осени 2022
Самые стильные пальто осени 2022
Самые стильные пальто осени 2022
Самые стильные пальто осени 2022
Самые стильные пальто осени 2022
Самые стильные пальто осени 2022
Самые стильные пальто осени 2022
Самые стильные пальто осени 2022

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.

Теги:
#Мода #Стиль #Пальто