Одяг, який ніколи не втрачає своєї актуальності: найтрендовіші пальта на осінь 2022 (фото)
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Якими б не були практичними та зручними куртки, для пальта у жіночому гардеробі завжди знайдеться місце.
Щоб ви завжди були на стилі і вражали своїм виглядом оточуючих, ми підготували для вас чергову добірку стильних речей, щоб ознайомити вас з трендами верхнього одягу на осінь 2022 року.
Стиліст Ганна Мішаєва у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася шпаргалкою на вибір пальта на осінь 2022 року. Такий верхній одяг завжди знаходиться на піку актуальності, тому пальто — це маст-хев жіночого осіннього гардероба.
Найстильніші пальта осені 2022
- Пальта-халати —тому, що в них дуже зручно і комфортно, і вони вже давно йдуть як база,
- Пальта-кокони нижче коліна,
- Пальто прямого крою, за типом чоловічих, нижче коліна, з великими плечима, двобортні або однобортні,
- Приталені довгі пальта,
- Короткі пальта у вигляді піджаків та вільні моделі.
- Пальто з рукавом реглан
- Моделі без коміра з V вирізом, відкладний, шалевий та англійський комір,
- Пальто в довжині максі.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.