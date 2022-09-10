Одяг, який ніколи не втрачає своєї актуальності: найтрендовіші пальта на осінь 2022 (фото)

Якими б не були практичними та зручними куртки, для пальта у жіночому гардеробі завжди знайдеться місце.

Щоб ви завжди були на стилі і вражали своїм виглядом оточуючих, ми підготували для вас чергову добірку стильних речей, щоб ознайомити вас з трендами верхнього одягу на осінь 2022 року.

Стиліст Ганна Мішаєва у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася шпаргалкою на вибір пальта на осінь 2022 року. Такий верхній одяг завжди знаходиться на піку актуальності, тому пальто — це маст-хев жіночого осіннього гардероба.

Найстильніші пальта осені 2022

Пальта-халати —тому, що в них дуже зручно і комфортно, і вони вже давно йдуть як база,

Пальта-кокони нижче коліна,

Пальто прямого крою, за типом чоловічих, нижче коліна, з великими плечима, двобортні або однобортні,

Приталені довгі пальта,

Короткі пальта у вигляді піджаків та вільні моделі.

Пальто з рукавом реглан

Моделі без коміра з V вирізом, відкладний, шалевий та англійський комір,

Пальто в довжині максі.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.