Прикрашання повністю знищують образ: топ-5 прикладів, яких потрібно уникати як вогню (фото)
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Прикраса — це добре, а ось прикрашання — це зовсім огидно
Чим відрізняється прикраса від прикрашання? Одне зробить річ краще, додасть естетики. Інше геть зіпсує річ. Аксесуари на цих предметах гардероба можуть зробити з вас ту саму "тітку".
Стиліст Тетяна Бєлявіна зазначає, що прикраса — це коли: 1) додають декору, щоб замаскувати неякісний матеріал, крій; 2) фахівці, які створюють річ, не зовсім фахівці і не розуміються на стилістиці, композиції, поєднанні кольорів.
"І ось виходять речі-виродки, причому ціна тут не відіграє вирішальної ролі, хоча, треба визнати, що в дешевому сегменті таких шедеврів більше", — підкреслює експерт.
Де можна натрапити на прикрашання:
Трикотаж
Чомусь люблять нашити на трикотажні вироби мереживо, каміння, шкіру тощо. Річ від цього краще не стає, а ось антистильною стає.
Взуття
Минули часи "класичних" туфель із прикрасою у вигляді бантиків, ґудзиків тощо. "10 років тому у моєї свекрухи був взуттєвий магазин. Найпопулярніші моделі якраз були саме такі туфлі, а вона говорила: "Бабам подобається". Навіть тоді це вже було наріканням, а сьогодні — це 100% взуття а-ля тіток", — ділиться стиліст.
Сумки
І тут люблять прикрасити. Брелоки, велика кількість блискавок, застаріле поєднання різних фактур — все це не прикрашає, а робить сумку антистильною.
Прикраси
І сюди потрапляють вироби hand-made тих авторів, які в цьому не розуміються. На жаль, таких більшість. Якщо ви вмієте поєднувати різні намистини та каміння, то ви ще не майстер.
Шапки
Прикрашати люблять і шапки. Брошки, квіти — це все залишилося в минулому, сьогодні виглядає дуже неактуально.
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