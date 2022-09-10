Обов’язкові в золоту пору: 10 речей, без яких не обійтися в осінньому гардеробі (фото)
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Намагаючись максимально утеплитися, часом ми забуваємо стежити за тим, як виглядає наше вбрання
Будь-якої пори року хочеться виглядати красиво і стильно. З настанням холодів це стає трохи важкувато, але з цим списком мастхевів ваш осінній гардероб перетвориться за сучасними мірками.
У блозі про моду vami.ideas розповіли, що обов’язково потрібно впровадити у свій гардероб цієї осені, який може складатися з теплих, але при цьому яскравих та модних речей.
Верхній одяг:
Шкіряна куртка та/або коротке пальто
Тренч та/або плащ
Кардиган
Короткий чи довгий. Ідеальний для багатошарових образів.
Базовий лонгслів (альтернатива футболкам) та джемпер
Укорочені штани та/або джинси
Бруднитися не будуть, а голу щиколотку закриваємо носком.
Светр з горлом або коміром-поло
Плоский хід
Лофери (грубі або класика), черевики.
Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг обрати на осінь. Стилісти виділили наймодніші тенденції цього року. І це не тільки пальта та куртки.⠀