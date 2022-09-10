Обов’язкові в золоту пору: 10 речей, без яких не обійтися в осінньому гардеробі (фото)

Намагаючись максимально утеплитися, часом ми забуваємо стежити за тим, як виглядає наше вбрання

Будь-якої пори року хочеться виглядати красиво і стильно. З настанням холодів це стає трохи важкувато, але з цим списком мастхевів ваш осінній гардероб перетвориться за сучасними мірками.

У блозі про моду vami.ideas розповіли, що обов’язково потрібно впровадити у свій гардероб цієї осені, який може складатися з теплих, але при цьому яскравих та модних речей.

Верхній одяг:

Шкіряна куртка та/або коротке пальто

Тренч та/або плащ

Кардиган

Короткий чи довгий. Ідеальний для багатошарових образів.

Базовий лонгслів (альтернатива футболкам) та джемпер

Укорочені штани та/або джинси

Бруднитися не будуть, а голу щиколотку закриваємо носком.

Светр з горлом або коміром-поло

Плоский хід

Лофери (грубі або класика), черевики.

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг обрати на осінь. Стилісти виділили наймодніші тенденції цього року. І це не тільки пальта та куртки.⠀