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Обов’язкові в золоту пору: 10 речей, без яких не обійтися в осінньому гардеробі (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Чим доповнити свій гардероб восени 2022 року Новина оновлена 10 вересня 2022, 18:15
Чим доповнити свій гардероб восени 2022 року

Намагаючись максимально утеплитися, часом ми забуваємо стежити за тим, як виглядає наше вбрання

Будь-якої пори року хочеться виглядати красиво і стильно. З настанням холодів це стає трохи важкувато, але з цим списком мастхевів ваш осінній гардероб перетвориться за сучасними мірками.

У блозі про моду vami.ideas розповіли, що обов’язково потрібно впровадити у свій гардероб цієї осені, який може складатися з теплих, але при цьому яскравих та модних речей.

Верхній одяг:

Шкіряна куртка та/або коротке пальто

Шкіряна куртка коротке пальто

Тренч та/або плащ

Тренч плащ

Кардиган

Короткий чи довгий. Ідеальний для багатошарових образів.

Кардиган

Базовий лонгслів (альтернатива футболкам) та джемпер

Базовий лонгслів та джемпер

Укорочені штани та/або джинси

Бруднитися не будуть, а голу щиколотку закриваємо носком.

Укорочені штани та/або джинси

Светр з горлом або коміром-поло

Светр з горлом або коміром-поло

Плоский хід

Лофери (грубі або класика), черевики.

Лофери черевики

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг обрати на осінь. Стилісти виділили наймодніші тенденції цього року. І це не тільки пальта та куртки.⠀

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#Мода #Мода 2022