Ботфорти і бомбери: тренди осені, які мають бути в гардеробі кожної (фото)
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Топ модних мастхевів на осінь
В осінньому сезоні модельєри здивували великою кількістю модних трендів-2022. Також є й неоднозначні тенденції, про які ми розповідали раніше.
Про те, що обов’язково варто додати у свій гардероб у новому сезоні, розповіла стиліст Тетяна Заякіна. Поповнити свою шафу можна такими трендами, як бомбер, об’ємні джинси, мініспідниця, корсет, ботфорти з широкою халявою, яскраві рукавички, бахрома та яскраво-рожевий колір.
Університетський бомбер
Наймодніший варіант верхнього одягу. А все тому, що стиль преппі – головна тенденція цього осінньо-зимового сезону.
Об’ємні джинси та штани на низькій посадці
Хто ще не купив, виправляйтеся. Не шукайте конкретної моделі, беріть прямі повної довжини, але на пару розмірів більше і носіть їх на стегнах.
Мініспідниця та її ультракоротка версія
Куди без них у "брудний" сезон. Вибирайте моделі з твіду, шкіри або складки.
Корсети
Носіть як нижній шар під піджаки або як верхній — на сорочки та лонгсліви. Але віддайте перевагу моделям із щільних матеріалів, наприклад шкіри.
Ботфорти з широкою халявою
Сексуально, стильно та тепло.
Яскраві рукавички
Чим вони незвичайніші, яскравіші і довші, тим краще. Нехай вони повторюють колір верхнього одягу або є частиною монохромного образу.
Яскраво-рожевий колір
Якщо не впевнені, що він вам личить, візьміть сумку, спідницю, взуття або хоча б шкарпетки.
Бахрома
На сумках, кардиганах, взутті та навіть куртках. Спробуйте, дуже стильно.
Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг обрати на осінь. Стилісти виділили наймодніші тенденції цього року. І це не лише пальта та куртки.