Ботфорти і бомбери: тренди осені, які мають бути в гардеробі кожної (фото)

Топ модних мастхевів на осінь

В осінньому сезоні модельєри здивували великою кількістю модних трендів-2022. Також є й неоднозначні тенденції, про які ми розповідали раніше.

Про те, що обов’язково варто додати у свій гардероб у новому сезоні, розповіла стиліст Тетяна Заякіна. Поповнити свою шафу можна такими трендами, як бомбер, об’ємні джинси, мініспідниця, корсет, ботфорти з широкою халявою, яскраві рукавички, бахрома та яскраво-рожевий колір.

Університетський бомбер

Наймодніший варіант верхнього одягу. А все тому, що стиль преппі – головна тенденція цього осінньо-зимового сезону.

Об’ємні джинси та штани на низькій посадці

Хто ще не купив, виправляйтеся. Не шукайте конкретної моделі, беріть прямі повної довжини, але на пару розмірів більше і носіть їх на стегнах.

Мініспідниця та її ультракоротка версія

Куди без них у "брудний" сезон. Вибирайте моделі з твіду, шкіри або складки.

Корсети

Носіть як нижній шар під піджаки або як верхній — на сорочки та лонгсліви. Але віддайте перевагу моделям із щільних матеріалів, наприклад шкіри.

Ботфорти з широкою халявою

Сексуально, стильно та тепло.

Яскраві рукавички

Чим вони незвичайніші, яскравіші і довші, тим краще. Нехай вони повторюють колір верхнього одягу або є частиною монохромного образу.

Яскраво-рожевий колір

Якщо не впевнені, що він вам личить, візьміть сумку, спідницю, взуття або хоча б шкарпетки.

Бахрома

На сумках, кардиганах, взутті та навіть куртках. Спробуйте, дуже стильно.

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг обрати на осінь. Стилісти виділили наймодніші тенденції цього року. І це не лише пальта та куртки.