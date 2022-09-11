Які колготки зіпсують навіть найтрендовіший образ восени-2022: поради стиліста (фото)

Якщо ви неправильно підберете колготки, це вкаже на несмак

Колготки — маленька, але дуже важлива частина осіннього образу. Чорні, бежеві, так звані тілесні, кольорові або з принтом — досить широкий вибір цього виробу. Прості правила допоможуть вибрати колготки, щоб залишатися в трендах осені-2022.

Як пише українська стилістка Олена (purpur.stylist) в Instagram, вибрати вдалі колготки, та ще й такі, щоб образ не зіпсували, те ще завдання. Адже потрібно не тільки правильно підібрати розмір, а й стильно вписати колготки в лук.

Стилістка розповіла, які основні моменти потрібно враховувати при виборі колготок восени:

Тілесні — створені для офіційних місць та подій, де не можна з’явитися із голими ногами. Вибирайте колготки без блиску й чітко в тон вашої шкіри.

Коричневі чи бежеві колготки – підійдуть для монохромних образів, або коли колір колготок збігається з кольором низу чи взуття.

Чорні колготки — в теплу пору року міняємо на дрібну сіточку, що дасть ліфтинг-ефект ніжкам.

Прінтовані – не допускаються великий горошок (дрібний та нещільний – можна), бантики, квіточки. Актуальний абстрактний принт середнього розміру.

Колготки на осінь — у прохолодну пору року зазвичай вибираємо щільні та теплі. Але або під колір вашого низу, або під колір взуття. Це стосується і чорних і кольорових колготок. Інакше поріжете ногу на три частини, вкрадете у себе зріст і візуально зробите ногу більше.

Кольорові – тренд. Повинні бути частиною образу. Повторіть їх у кольорі поясу, сумочки чи принта.

Стилістка додала, що колготки звертають увагу на ноги. Тому слід пам’ятати про свій тип фігури. Так званим "яблуку", "прямокутнику" та "перевернутому трикутнику" підійдуть будь-які варіанти, тоді як "грушам" і "годинникам" важливо зберегти збалансований силует.

Колготки потрібно підбирати з огляду на тип фігури

Принт на колготках не повинен вас збільшувати

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