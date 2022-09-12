Наймодніше взуття осені: як і з чим правильно носити лофери (фото)

Пара лоферів здатна створити кілька чудових образів на ранню осінь.

Осінь 2022 року дуже пунктуальна, і вже з перших днів вересня на вулиці панує прохолодна погода. Якщо ви не встигли підготувати свій осінній гардероб наприкінці літа, то вам слід поспішати, а щоб трохи полегшити вам пошуки ідеальних луків, ми вже розповідали про гарячі тренди осені-2022 серед одягу, а також взуття.

Стиліст Ольга Кім у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала невелику модну підказку для любительок такого взуття, як лофери. У своєму пості вона показала та розповіла, як і з чим їх можна поєднувати, щоб завжди виглядати стильно.

Як правильно носити лофери

Лофери відмінно підійдуть для офісних образів. Їх можна носити у вересні, а потім залишити в офісі як зміну.

Поєднуються з штанами різної довжини. Також обов’язково варто стежити за правильним вибором шкарпеток, особливо якщо вибираєте укорочені штани. Шкарпетки повинні підходити за кольором та стилем.

Ідеально з мініспідницями. Тут можна дати волю фантазії та додати цікаві колготки – у горошок, з іншими принтами.

Зі спідницями та сукнями міді теж добре.

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші кольори осені-2022 року. Різноманітність модних відтінків приємно вражає.