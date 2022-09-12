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Наймодніше взуття осені: як і з чим правильно носити лофери (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Як носити лофери цієї осені Новина оновлена 12 вересня 2022, 08:07
Як носити лофери цієї осені

Пара лоферів здатна створити кілька чудових образів на ранню осінь.

Осінь 2022 року дуже пунктуальна, і вже з перших днів вересня на вулиці панує прохолодна погода. Якщо ви не встигли підготувати свій осінній гардероб наприкінці літа, то вам слід поспішати, а щоб трохи полегшити вам пошуки ідеальних луків, ми вже розповідали про гарячі тренди осені-2022 серед одягу, а також взуття.

Стиліст Ольга Кім у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала невелику модну підказку для любительок такого взуття, як лофери. У своєму пості вона показала та розповіла, як і з чим їх можна поєднувати, щоб завжди виглядати стильно.

Як правильно носити лофери

  • Лофери відмінно підійдуть для офісних образів. Їх можна носити у вересні, а потім залишити в офісі як зміну.
  • Поєднуються з штанами різної довжини. Також обов’язково варто стежити за правильним вибором шкарпеток, особливо якщо вибираєте укорочені штани. Шкарпетки повинні підходити за кольором та стилем.
  • Ідеально з мініспідницями. Тут можна дати волю фантазії та додати цікаві колготки – у горошок, з іншими принтами.
  • Зі спідницями та сукнями міді теж добре.
Как правильно носить лоферы
Как правильно носить лоферы
Как правильно носить лоферы
Как правильно носить лоферы
Как правильно носить лоферы
Как правильно носить лоферы
Как правильно носить лоферы
Как правильно носить лоферы
Как правильно носить лоферы

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші кольори осені-2022 року. Різноманітність модних відтінків приємно вражає.

Теги:
#Мода #Взуття #Стиль #Осінь