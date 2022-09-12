Вибираємо клатч або сумку-відро? Тренди, які варто придбати цієї осені (фото)

Розповідаємо, яку сумку треба купити на осінь, щоб бути у тренді

Цей аксесуар є невід’ємною частиною гардероба будь-якої модниці. Сумка може підвищити градус стилю, ставши гармонійним доповненням до взуття та прикрас.

Стилісти пропонують декілька ідей, які вже є актуальними в осінньому сезоні. Актуальні сумки бувають двох видів: базові та тренди.

Базова сумка

До базових відносяться сумки класичних форм, лаконічні, з відсутністю декору та принту. Така сумка буде служити вам роками, тому краще не економити та купувати моделі з хорошої шкіри з якісною фурнітурою. Розмір сумочки варто підбирати під спосіб життя та потреби. Колір — один з базових відтінків, який підійде до гардероба.

Тренди приходять до нас на кілька сезонів, постійно видозмінюються. Такі сумки не вийде носити щодня. Тому вони можуть бути більш бюджетними.

Міні сумочки

Не плутайте із мікро форматом. У таку сумку поміщається помада, карта, ключі.

"Нульові" сумки

Сумки на плече та з короткою ручкою.

Сумки хобо

Восени-2022 вони доповнились ручкою-ланцюжком та логотипами брендів.

Геометрія

Причому не тільки у формі сумки, а і як принт.

Клатч

Середній розмір підійде для повсякденних образів і може замінити звичайну сумку.

М’яка форма сумок

Такі сумки досить місткі та більш комфортні для повсякденного носіння.

Сумки з хутряним оздобленням

Такі будуть гармонійно виглядати з дублянкою та шубою, а також з пуховиком та вовняним пальто.

Сумка-відро

Регулярно повертається до моди. Актуальними будуть великі та місткі моделі.

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