Бомбери, брюки-карго та об’ємні сумки: чоловічі осінні тренди (фото)

Всі ці тренди ми часто споглядатимемо цієї осені на модниках.

Осінь вже в самому розпалі, а стилісти розповідають лише про жіночі модні тренди-2022, трохи забуваючи про чоловіків. Ми вирішили виправити цю "несправедливість" і склали добірку найстильніших осінніх трендів для сильної половини людства.

Стиліст Матвій Калугін у своєму модному блозі в Інстаграм виділив дев’ять основних речей, які вже увійшли до трендів або лише набиратимуть великі оберти. Варто зазначити, що багато трендів переплітаються з жіночими: це, наприклад, бомбери, штани-карго, кардигани та козаки.

Чоловічі тренди осені 2022

Бомбери. Зараз актуальні як класичні нейлонові бомбери, так і шкіряні в стилі преппі (letterman jacket), з міксом фактур і т.д.

Штани-карго захопили світ моди – це круто, бо дуже зручно! До того ж їх часто можна знайти в локальних брендах.

Кардигани додадуть образам більше затишку. Це може бути як класичний однотонний варіант, так і з шаленим принтом.

Шкіряні сети – для тих, хто хоче запам’ятовуватися. Плюс такого одягу в тому, що він дає додаткове тепло восени.

Стьобані куртки вже не перший рік популярні серед чоловіків, адже це практичний та вкрай універсальний виріб. Можна носити як самостійний елемент, або як додатковий шар, що утеплює, під тренч або пальто.

Baggy jeans, тобто широкі джинси, вже поступово стають базою для багатьох.

Під овчину. Ця фактура дуже м’яка, тепла і надає затишку. Це можуть бути як куртки, так і сумки, взуття та аксесуари

Казаки виділятимуть вас із натовпу, адже не кожен чоловік наважиться кинути виклик цьому взуттю! З основних плюсів – візуально збільшують ріст, надають структури та елегантності лукам.

Об’ємні сумки на плечі – функціональні, практичні, місткі.

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг обрати на осінь. Стилісти виділили наймодніші тенденції цього року. І це не тільки пальта та куртки.