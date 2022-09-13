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Бомбери, брюки-карго та об’ємні сумки: чоловічі осінні тренди (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Чоловіча мода осінь 2022 Новина оновлена 13 вересня 2022, 08:17
Чоловіча мода осінь 2022

Всі ці тренди ми часто споглядатимемо цієї осені на модниках.

Осінь вже в самому розпалі, а стилісти розповідають лише про жіночі модні тренди-2022, трохи забуваючи про чоловіків. Ми вирішили виправити цю "несправедливість" і склали добірку найстильніших осінніх трендів для сильної половини людства.

Стиліст Матвій Калугін у своєму модному блозі в Інстаграм виділив дев’ять основних речей, які вже увійшли до трендів або лише набиратимуть великі оберти. Варто зазначити, що багато трендів переплітаються з жіночими: це, наприклад, бомбери, штани-карго, кардигани та козаки.

Чоловічі тренди осені 2022

  • Бомбери. Зараз актуальні як класичні нейлонові бомбери, так і шкіряні в стилі преппі (letterman jacket), з міксом фактур і т.д.
Мужские тренды осени 2022
  • Штани-карго захопили світ моди – це круто, бо дуже зручно! До того ж їх часто можна знайти в локальних брендах.
Мужские тренды осени 2022
  • Кардигани додадуть образам більше затишку. Це може бути як класичний однотонний варіант, так і з шаленим принтом.
Мужские тренды осени 2022
  • Шкіряні сети – для тих, хто хоче запам’ятовуватися. Плюс такого одягу в тому, що він дає додаткове тепло восени.
Мужские тренды осени 2022
  • Стьобані куртки вже не перший рік популярні серед чоловіків, адже це практичний та вкрай універсальний виріб. Можна носити як самостійний елемент, або як додатковий шар, що утеплює, під тренч або пальто.
Мужские тренды осени 2022
  • Baggy jeans, тобто широкі джинси, вже поступово стають базою для багатьох.
Мужские тренды осени 2022
  • Під овчину. Ця фактура дуже м’яка, тепла і надає затишку. Це можуть бути як куртки, так і сумки, взуття та аксесуари
  • Казаки виділятимуть вас із натовпу, адже не кожен чоловік наважиться кинути виклик цьому взуттю! З основних плюсів – візуально збільшують ріст, надають структури та елегантності лукам.
Мужские тренды осени 2022
  • Об’ємні сумки на плечі – функціональні, практичні, місткі.
Мужские тренды осени 2022

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг обрати на осінь. Стилісти виділили наймодніші тенденції цього року. І це не тільки пальта та куртки.

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