Стиліст розповіла, як і з чим носити восени найтоповіші джинси кльош: топ 7 стильних ідей (фото)
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Джинси кльош відродились з настанням нового сезону
Цього року найтрендовіші джинси осіннього сезону матимуть неабияку популярність серед трендсеттерів. Кльош універсальні і функціональні.
Стиліст і модний блогер Ольга Літвінова зазначає, що кльош знову в топі. Експерт розповіла, як і з чим можна стилізувати найпопулярнішу модель цього сезону.
З твідовим жакетом
З тренчем і балетками
З бомбером і ковбойськими черевиками
В романтичному стилі
З кардиганом й армійськими чоботами
З пальто та ботильйонами
Денім
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