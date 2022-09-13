Стиліст розповіла, як і з чим носити восени найтоповіші джинси кльош: топ 7 стильних ідей (фото)

Джинси кльош відродились з настанням нового сезону

Цього року найтрендовіші джинси осіннього сезону матимуть неабияку популярність серед трендсеттерів. Кльош універсальні і функціональні.

Стиліст і модний блогер Ольга Літвінова зазначає, що кльош знову в топі. Експерт розповіла, як і з чим можна стилізувати найпопулярнішу модель цього сезону.

З твідовим жакетом

З тренчем і балетками

З бомбером і ковбойськими черевиками

В романтичному стилі

З кардиганом й армійськими чоботами

З пальто та ботильйонами

Денім

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