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Стиліст розповіла, як і з чим носити восени найтоповіші джинси кльош: топ 7 стильних ідей (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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З чим носити джинси кльош восени 2022 року Новина оновлена 13 вересня 2022, 12:11
З чим носити джинси кльош восени 2022 року

Джинси кльош відродились з настанням нового сезону

Цього року найтрендовіші джинси осіннього сезону матимуть неабияку популярність серед трендсеттерів. Кльош універсальні і функціональні.

Стиліст і модний блогер Ольга Літвінова зазначає, що кльош знову в топі. Експерт розповіла, як і з чим можна стилізувати найпопулярнішу модель цього сезону.

З твідовим жакетом

джинси кльош

З тренчем і балетками

джинси кльош

З бомбером і ковбойськими черевиками

джинси кльош

В романтичному стилі

джинси кльош

З кардиганом й армійськими чоботами

джинси кльош

З пальто та ботильйонами

джинси кльош

Денім

джинси кльош

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#Мода #Джинси #Мода 2022