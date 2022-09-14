Як правильно вибирати куртку на осінь, щоб бути стильною: головні антитренди (фото)
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Найактуальніші куртки у 2022 році — шкіряні та стьобані.
Осінь цього року максимально пунктуальна, і вже з перших днів на вулиці досить холодно, щоб відкласти якомога далі всі літні речі та почати діставати теплі кофти, куртки та черевики. Ми вже ділилися з вами трендами верхнього одягу на осінь 2022 року, а тепер хочеш розповісти про головні антитренди.
Стиліст Тетяна Бєлявіна у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала пост, у якому розповіла, як правильно обирати модну та стильну куртку на осінь. Модний експерт зазначає, що і серед найактуальніших моделей є антитренди. На що важливо звертати увагу при купівлі верхнього одягу — читайте далі.
Як правильно вибирати куртку на осінь 2022
- Контрасти — контрастні деталі, блискавка можуть натякати на неактуальності, особливо в тих варіантах, які за фігурою і не мають обсягу.
- Стібки - повинні бути рівномірними і досить широкими, якщо вони йдуть по горизонталі. Можуть бути ромбоподібними.
- Кишені можуть бути на блискавці збоку в області живота, з контрастною кнопкою, з блискавкою, якщо накладні і без стібків на стьобаній куртці.
- Застібка не повинна бути на блискавці, якщо блискавка не закрита, не повинна бути по діагоналі, не повинна бути на ґудзиках.
- Також бажано вибирати куртки без лаштунків та зав’язок на капюшоні.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.