Як правильно вибирати куртку на осінь, щоб бути стильною: головні антитренди (фото)

Найактуальніші куртки у 2022 році — шкіряні та стьобані.

Осінь цього року максимально пунктуальна, і вже з перших днів на вулиці досить холодно, щоб відкласти якомога далі всі літні речі та почати діставати теплі кофти, куртки та черевики. Ми вже ділилися з вами трендами верхнього одягу на осінь 2022 року, а тепер хочеш розповісти про головні антитренди.

Стиліст Тетяна Бєлявіна у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала пост, у якому розповіла, як правильно обирати модну та стильну куртку на осінь. Модний експерт зазначає, що і серед найактуальніших моделей є антитренди. На що важливо звертати увагу при купівлі верхнього одягу — читайте далі.

Як правильно вибирати куртку на осінь 2022

Контрасти — контрастні деталі, блискавка можуть натякати на неактуальності, особливо в тих варіантах, які за фігурою і не мають обсягу.

Стібки - повинні бути рівномірними і досить широкими, якщо вони йдуть по горизонталі. Можуть бути ромбоподібними.

Кишені можуть бути на блискавці збоку в області живота, з контрастною кнопкою, з блискавкою, якщо накладні і без стібків на стьобаній куртці.

Застібка не повинна бути на блискавці, якщо блискавка не закрита, не повинна бути по діагоналі, не повинна бути на ґудзиках.

Також бажано вибирати куртки без лаштунків та зав’язок на капюшоні.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.