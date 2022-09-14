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Вісім головних трендів осені-2022: як виглядати стильно за будь-якої погоди (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Торочки — тренд сезону Новина оновлена 14 вересня 2022, 18:58
Торочки — тренд сезону

Дізнайтеся найголовніші тенденції осені та завжди виглядатиме стильно й зі смаком

Вже похолоднішало, значить час складати стильні багатошарові образи. Щоб виглядати модно за будь-якої погоди, використовуйте у своїх осінніх луках тренди цього сезону. До того ж, дизайнери порадували дійсно комфортними та придатними для повсякденного життя тенденціями.

Про головні тренди осені-2022 пише фешнблог watchingukraine в Instagram. Виходячи з рекомендацій стилістки, є як мінімум вісім актуальних тенденцій, які ви зможете гармонійно вплести у свій уже наявний гардероб.

Хутряні аксесуари

Хутряна панама впишеться не в кожен гардероб, а ось із сумкою або, наприклад, рукавичками, можна поексперементувати, якщо вам сподобався цей тренд. Коли, як не в прохолодну пору року, носити хутро, у тому числі екозамінник.

Тренди осені 2022
Чудовий тренд для осені

Шкіряний тотал лук

Шкіра не зменшує модні оберти. Особливо модно створювати образи із штанів і піджаків.

Тренди осені 2022
Приголомшливі образи

Бахрома

Стилістка радить почати експеримент з маленької сумки, а для сміливіших модниць рекомендує спробувати придбати шкіряну куртку.

Тренди осені 2022
Бахрома знову актуальна

Мілітарі

Стиль мілітарі включає дуже багато різних складових, але цієї осені зіркою виступає однозначно бомбер. Він давно вже з’являється на блогерах стрітстайлу, але шалену популярність набрав тільки зараз.

Тренди осені 2022
Відмінний варіант верхнього одягу на цей сезон

Максідовжина

Спідниці максі підкорили всіх цього сезону весна-літо, тож пальто довжини максі — не щось нове і несподіване. Якщо ви планували купувати пальто цього року — то віддайте перевагу саме цій довжині, найближчі роки 3-4 вона буде трендовою.

Тренди осені 2022
Довжина максі підкорила подіуми

Низька посадка

У багатьох цей тренд асоціюється більше із теплим сезоном, він не для всіх. Якщо шукаєте приклад для натхнення, зверніть увагу на образи Хейлі Бібер.

Тренди осені 2022
Над цим трендом ще сперечаються

Корсети

Корсети нікуди не поділися з попереднього літнього сезону. Зараз ми їх носимо зі светрами, сукнями, сорочками, а для найсміливіших – можна поверх піджака чи тренчу.

Тренди осені 2022
Корсет продовжує бути у тренді

Сумка-багет

Дуже лаконічний та зручний варіант сумки, який імпонує практично до будь-якого образу. Мастхев для осені-2022.

Тренди осені 2022
Універсальна сумка

Також "Телеграф" розповідав, як вибрати куртку на осінь, щоб вона була модною, зручною і теплою. Найбільш трендові варіанти восени-2022 — шкіряні та стьобані.

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#Мода #Стиль #Тренди