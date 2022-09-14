Вісім головних трендів осені-2022: як виглядати стильно за будь-якої погоди (фото)

Дізнайтеся найголовніші тенденції осені та завжди виглядатиме стильно й зі смаком

Вже похолоднішало, значить час складати стильні багатошарові образи. Щоб виглядати модно за будь-якої погоди, використовуйте у своїх осінніх луках тренди цього сезону. До того ж, дизайнери порадували дійсно комфортними та придатними для повсякденного життя тенденціями.

Про головні тренди осені-2022 пише фешнблог watchingukraine в Instagram. Виходячи з рекомендацій стилістки, є як мінімум вісім актуальних тенденцій, які ви зможете гармонійно вплести у свій уже наявний гардероб.

Хутряні аксесуари

Хутряна панама впишеться не в кожен гардероб, а ось із сумкою або, наприклад, рукавичками, можна поексперементувати, якщо вам сподобався цей тренд. Коли, як не в прохолодну пору року, носити хутро, у тому числі екозамінник.

Чудовий тренд для осені

Шкіряний тотал лук

Шкіра не зменшує модні оберти. Особливо модно створювати образи із штанів і піджаків.

Приголомшливі образи

Бахрома

Стилістка радить почати експеримент з маленької сумки, а для сміливіших модниць рекомендує спробувати придбати шкіряну куртку.

Бахрома знову актуальна

Мілітарі

Стиль мілітарі включає дуже багато різних складових, але цієї осені зіркою виступає однозначно бомбер. Він давно вже з’являється на блогерах стрітстайлу, але шалену популярність набрав тільки зараз.

Відмінний варіант верхнього одягу на цей сезон

Максідовжина

Спідниці максі підкорили всіх цього сезону весна-літо, тож пальто довжини максі — не щось нове і несподіване. Якщо ви планували купувати пальто цього року — то віддайте перевагу саме цій довжині, найближчі роки 3-4 вона буде трендовою.

Довжина максі підкорила подіуми

Низька посадка

У багатьох цей тренд асоціюється більше із теплим сезоном, він не для всіх. Якщо шукаєте приклад для натхнення, зверніть увагу на образи Хейлі Бібер.

Над цим трендом ще сперечаються

Корсети

Корсети нікуди не поділися з попереднього літнього сезону. Зараз ми їх носимо зі светрами, сукнями, сорочками, а для найсміливіших – можна поверх піджака чи тренчу.

Корсет продовжує бути у тренді

Сумка-багет

Дуже лаконічний та зручний варіант сумки, який імпонує практично до будь-якого образу. Мастхев для осені-2022.

Універсальна сумка

Також "Телеграф" розповідав, як вибрати куртку на осінь, щоб вона була модною, зручною і теплою. Найбільш трендові варіанти восени-2022 — шкіряні та стьобані.