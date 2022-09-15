Як підібрати спідницю за типом фігури, щоб вона ідеально "сіла": модна шпаргалка (фото)

Правильно підібрана спідниця сховає всі недоліки і покаже всі переваги.

Кожен новий сезон приносить із собою тренди на різні фасони спідниць, і осінь 2022 року не стала винятком. Однак сьогодні мова зовсім не про тренди, а про те, як правильно підібрати собі спідницю, враховуючи особливості свого типу фігури.

Стиліст Марина Франц у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, які фасони спідниць підходять під різний тип фігур: пісочний годинник, яблуко, груша, перевернутий трикутник та прямокутник. Ці поради допоможуть вам підібрати ідеальний гардероб.

Як вибрати спідницю за типом фігури

Пісочний годинник — бажано зробити ставку на фасони спідниць, які підкреслюють красиву талію і округлість форм. Прекрасним рішенням будуть моделі до коліна із завищеною посадкою, варіації з драпіруванням, фасони із запахом та спідниці-тюльпани.

Овал (він же яблуко) – слід орієнтуватися на моделі вище за коліна, які не ховатимуть красиві ноги. Також мають гарний вигляд варіації із підвищеною лінією талії, що формують жіночний силует.

Груша (трикутник) — варто тримати курс на моделі, що підкреслюють спокусливу лінію стегон. Арсенал дівчини із зазначеними параметрами може складатися зі спідниці-олівця, фасону сонця, а також моделей із А-силуетом.

Перевернутий трикутник — варто придивитися до розкльошених варіацій вільного крою, а також моделям з активними драпіруваннями в області стегон.

Прямокутник – щоб домогтися корекції фігури, можна залучити ефективність декоративних прийомів. Для цього краще використовувати великі контрастні принти, накладні кишені та акцентний декор в області стегон – всі ці прийоми роблять форми більш пишними та жіночними.

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