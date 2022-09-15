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Як підібрати спідницю за типом фігури, щоб вона ідеально "сіла": модна шпаргалка (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як вибрати спідницю за типом фігури
Як вибрати спідницю за типом фігури

Правильно підібрана спідниця сховає всі недоліки і покаже всі переваги.

Кожен новий сезон приносить із собою тренди на різні фасони спідниць, і осінь 2022 року не стала винятком. Однак сьогодні мова зовсім не про тренди, а про те, як правильно підібрати собі спідницю, враховуючи особливості свого типу фігури.

Стиліст Марина Франц у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, які фасони спідниць підходять під різний тип фігур: пісочний годинник, яблуко, груша, перевернутий трикутник та прямокутник. Ці поради допоможуть вам підібрати ідеальний гардероб.

Як вибрати спідницю за типом фігури

  • Пісочний годинник — бажано зробити ставку на фасони спідниць, які підкреслюють красиву талію і округлість форм. Прекрасним рішенням будуть моделі до коліна із завищеною посадкою, варіації з драпіруванням, фасони із запахом та спідниці-тюльпани.
Как выбрать юбку по типу фигуры
  • Овал (він же яблуко) – слід орієнтуватися на моделі вище за коліна, які не ховатимуть красиві ноги. Також мають гарний вигляд варіації із підвищеною лінією талії, що формують жіночний силует.
Как выбрать юбку по типу фигуры
  • Груша (трикутник) — варто тримати курс на моделі, що підкреслюють спокусливу лінію стегон. Арсенал дівчини із зазначеними параметрами може складатися зі спідниці-олівця, фасону сонця, а також моделей із А-силуетом.
Как выбрать юбку по типу фигуры
  • Перевернутий трикутник — варто придивитися до розкльошених варіацій вільного крою, а також моделям з активними драпіруваннями в області стегон.
Как выбрать юбку по типу фигуры
  • Прямокутник – щоб домогтися корекції фігури, можна залучити ефективність декоративних прийомів. Для цього краще використовувати великі контрастні принти, накладні кишені та акцентний декор в області стегон – всі ці прийоми роблять форми більш пишними та жіночними.
Как выбрать юбку по типу фигуры

Раніше "Телеграф" розповідав, яких помилок припускаються навіть досвідчені модниці при виборі шкарпеток.

Теги:
#Мода #Фігура #Жіноча мода #Осінь #Спідниці