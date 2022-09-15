Як виглядати модно та стильно восени-2022: топ-9 трендових формул поєднання речей (фото)

Золота пора дозволяє складати яскраві та багатошарові образи

Цього сезону від різноманітності осінніх трендів розбігаються очі. Актуальними залишаються як бомбери, так і твідові піджаки. У моді карго, міні та низька посадка. Як все це стильно скомбінувати в образ? Без допомоги стиліста не обійтись.

Про те, який одяг, взуття, сумки та різноманітні аксесуари у тренді восени 2022 року, розповідає українська стилістка Інна (stylist.inna) у Instagram. Всім модницям в золоту пору варто придивитися принаймні до 9 стильних формул на осінь. Поєднання підійдуть як для повсякденних виходів, так і для особливих випадків.

У теплішу погоду встигніть скласти складні багатошарові луки зі спідницею та сукнею. Наприклад, ультратрендовий бомбер цікаво міксується з топом, міні-спідницею або сукнею та взуттям на підборах. Трендова цього сезону міні-спідниця стильно комбінується і з топом, об’ємним верхнім одягом, лоферами або масивними черевиками, а також ковбойками. Завжди виграшно виглядає поєднання різних фактур: легка сукня, піджак, ковбойські чоботи чи масивні черевики.

Стильні осінні луки з сукнями

У теплу погоду відкривайте ноги

Бомбер – головний тренд сезону

Кофортно і стильно можна виглядати восени в штанах або джинсах. Наприклад, стилістка пропонує одягнути твідовий жакет, джинси, футболку або водолазку як нижній шар, а ось із взуття підійдуть лофери, кеди, ботильйони або балетки. Не менш ефектно ви виглядатимете у штанах вільного крою, заправлених у широкі чоботи, топі, жакеті або піджаку. Вміло вплести тренди в образ допоможе ця стильна формула: карго, топ, футболка або водолазка, верхній одяг оверсайз та туфлі. А ось джинси з низькою посадкою підійдуть до укороченого топу, шкіряної куртки, тренча або жакета, у якості взуття — туфлі, кеди або кросівки. Ще одна стильна формула з джинсами включає піджак оверсайз, футболки або водолазку, ковбойські чоботи або черевики. Якщо бажаєте носити восени штани скінні або легінси, то збалансуйте силует за допомогою об’ємного верху та широких чобіт.

Твідовий жакет — осінній мастхев

Низька посадка знову в моді

Піджак завжди виручить образ

Карго – хіт сезону

Штани можна заправляти в чоботи

Скінні можна обіграти трендами

Раніше "Телеграф" розповідав, як підібрати спідницю за типом фігури на осінь-2022, щоб вона підкреслювала ваші переваги.