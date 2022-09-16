Попереджений — значить озброєний: тренди осені 2022, які зроблять вас чарівною (фото)

Серед безлічі осінніх трендів на осінь 2022 року, кожна модниця зможе вибрати собі варіант до душі.

Осінь 2022 року дуже пунктуально, і буквально з першого вересня вже вступила у свої права, не давши нам ще трохи насолодитися теплими днями. А це означає, що настав час ховати всі легкі літні речі якомога далі в шафу і знайомитися з трендами нового, "золотого" сезону, яких, до речі, досить багато.

Про сім основних у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла стиліст Людмила Ніжина. Серед них: мода на шкіру, мінімалізм та довжину максі. Загалом дивіться самі:

Тренди осені 2022:

Шкіряний одяг

Це можуть бути сукні, сукні-сарафани, прямі та спідниці, які можна носити з тонкою блузкою або водолазкою. У тренді зараз також і прямі шкіряні штани – зверніть на них увагу.

Шкіряні куртки

У моду увійшли мінімалістичні куртки — вони акуратні, прямі, на прихованій блискавці або ґудзиках і найчастіше взагалі не мають зайвої фурнітури. Це чудова база на осінь! Також, як і раніше, актуальними залишаються куртки, що мають форму оверсайз.

Бомбер

А саме куртки оверсайз подовженого фасону. Якщо дозволяє зріст і фігура, то її сміливо можна поєднувати з такими ж об’ємними штанами, якщо ні, то можна компенсувати об’єм бомбера звуженими низами — надіти сукню-панчоху або спідницю-олівець, вузькі штани або джинси, так візуально буде "легше"

Тренч

У тренді не ті самі класичні тренчі, а плащі саме незвичайних фасонів — наприклад, однобортні або асиметричні, з незвичайними деталями, без рукавів або оригінальними комірами.

Довжина максі

Йдеться про сукні та спідниці максі довжини – найчастіше вони прямого крою. Цієї осені носимо їх з косухою, піджаком та масивним взуттям.

Одяг "чистого" кольору

Це однотонний одяг базового жовтого, синього, білого, зеленого, червоного та інших кольорів у комплектах, наприклад, тотал лук. Або це може бути просто куртка, пальто, а також аксесуари акцентного чистого кольору в базовому образі.

Мінімалізм

Звертайте увагу на прямий силует, лаконічні фасони, однотонні базові кольори, якісні тканини та ідеальну посадку на вас.

Також "Телеграф" розповідав, як вибрати куртку на осінь, щоб вона була модною, зручною та теплою. Найбільш трендові варіанти восени-2022 — шкіряні та стьобані.