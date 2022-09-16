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Попереджений — значить озброєний: тренди осені 2022, які зроблять вас чарівною (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Тренди осені 2022 Новина оновлена 16 вересня 2022, 08:26
Тренди осені 2022

Серед безлічі осінніх трендів на осінь 2022 року, кожна модниця зможе вибрати собі варіант до душі.

Осінь 2022 року дуже пунктуально, і буквально з першого вересня вже вступила у свої права, не давши нам ще трохи насолодитися теплими днями. А це означає, що настав час ховати всі легкі літні речі якомога далі в шафу і знайомитися з трендами нового, "золотого" сезону, яких, до речі, досить багато.

Про сім основних у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла стиліст Людмила Ніжина. Серед них: мода на шкіру, мінімалізм та довжину максі. Загалом дивіться самі:

Тренди осені 2022:

Шкіряний одяг

Це можуть бути сукні, сукні-сарафани, прямі та спідниці, які можна носити з тонкою блузкою або водолазкою. У тренді зараз також і прямі шкіряні штани – зверніть на них увагу.

Тренди осені 2022 — шкіряні речі

Шкіряні куртки

У моду увійшли мінімалістичні куртки — вони акуратні, прямі, на прихованій блискавці або ґудзиках і найчастіше взагалі не мають зайвої фурнітури. Це чудова база на осінь! Також, як і раніше, актуальними залишаються куртки, що мають форму оверсайз.

Тренди осені 2022 — шкіряні куртки

Бомбер

А саме куртки оверсайз подовженого фасону. Якщо дозволяє зріст і фігура, то її сміливо можна поєднувати з такими ж об’ємними штанами, якщо ні, то можна компенсувати об’єм бомбера звуженими низами — надіти сукню-панчоху або спідницю-олівець, вузькі штани або джинси, так візуально буде "легше"

Тренди осені 2022 — бомбер

Тренч

У тренді не ті самі класичні тренчі, а плащі саме незвичайних фасонів — наприклад, однобортні або асиметричні, з незвичайними деталями, без рукавів або оригінальними комірами.

Тренди осені 2022 — тренч

Довжина максі

Йдеться про сукні та спідниці максі довжини – найчастіше вони прямого крою. Цієї осені носимо їх з косухою, піджаком та масивним взуттям.

Тренди осені 2022 — довжина максі

Одяг "чистого" кольору

Це однотонний одяг базового жовтого, синього, білого, зеленого, червоного та інших кольорів у комплектах, наприклад, тотал лук. Або це може бути просто куртка, пальто, а також аксесуари акцентного чистого кольору в базовому образі.

Тренди осені 2022 — базові кольори

Мінімалізм

Звертайте увагу на прямий силует, лаконічні фасони, однотонні базові кольори, якісні тканини та ідеальну посадку на вас.

Тренди осені 2022 — мінімалізм

Також "Телеграф" розповідав, як вибрати куртку на осінь, щоб вона була модною, зручною та теплою. Найбільш трендові варіанти восени-2022 — шкіряні та стьобані.

Теги:
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