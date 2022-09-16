З чим носити кардиган восени, щоб виглядати стильно: топ-7 трендових поєднань (фото)

З кардиганом можна створити дуже затишний осінній образ

У топ речей осіннього гардероба входить пальто чи тренч, різноманітність яких цього сезону приємно вражає. Для більш теплих днів золотої пори як верхній шар підійдуть піджак, жилет, а також кардиган — подовжений жакет прямого крою без коміра, зазвичай в’язаний і з ґудзиками.

Про те, які кардигани актуальні восени 2022 року та з яким одягом і взуттям поєднувати цей елемент осіннього гардеробу, розповідає модний блог watchingukraine у Instagram. Є як мінімум сім варіантів стильних поєднань речей, до яких входить кардиган. Такі образи зручні й у повсякденному житті, й у випадку виходу на публіку.

Так, стилістка пропонує вдягати кардиган як зі штанами, так і зі спідницями та навіть шортами. Наприклад, добре доповнить осінній кардиган спідниця довжини міді. Ідеально виглядає цей предмет гардеробу із класичними або шкіряними штанами. Звичайно ж, зручно та практично носити кардиган із джинсами. Дуже затишною виглядає лук з костюмом – штанами та кардиганом. Ця річ добре виглядатиме і з легінсами, так можна пограти з об'ємами в силуеті. Зазначимо, що у разі штанів доповнюйте луки ременями. Одягти кардиган можна на голе тіло або зверху топа. Можна заправити краї, так і залишити навипуск. Що стосується взуття, то можна вибирати як підбори – туфлі та босоніжки, в холодну погоду – чоботи й ботфорти, так і низький хід – кросівки, кеди, черевики та ботильйони.

Стильні луки

Незвичайне поєднання

Джинси та кардиган — вдалий мікс

Шкіра – тренд сезону

Жіночні образи

Затишні комбінації

Екстравагантні луки

Нагадаємо, на піку трендів цієї осені лофери, ботфорти та балетки. Залишається з нами й платформа, що здобула нову хвилю популярності влітку. Про наймодніше взуття сезону осінь-зима писав "Телеграф".

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрапило до топ трендів осені 2022 року. Дизайнери порадували дійсно комфортними та придатними для повсякденного життя тенденціями, які легко вплести до свого осіннього гардеробу.