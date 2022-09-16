Як вибрати ідеальний тренч на осінь-2022: поради стиліста (фото)

Тренч — відмінний варіант верхнього одягу восени

Осінь у багатьох модниць асоціюється не тільки з пальтом, при виборі якого потрібно врахувати низку нюансів, а й з таким видом верхнього одягу, як тренч. Ця універсальна річ може доповнити образ чи не у будь-якому стилі. Тренч коштує недешево, тому при покупці потрібно вибирати актуальну та стильну модель, щоб інвестиція справдилась.

Про те, які тренчі в моді восени 2022 року та як обрати стильний фасон, розповіла українська стилістка Дар’я Григора у Instagram. Модна експертка поділилася кількома важливими порадами, які допоможуть обрати ідеальний тренч для золотої пори.

Тренч – чудовий базовий елемент осіннього гардеробу. За словами стилістки, сьогодні тренчі можна знайти у виробників усіх рівнів: від мас-маркету та люксу до нішевих і шоурумних брендів.

Універсальність тренчу полягає в тому, що його можна поєднувати як з класичними речами, так і з речами в стилі casual. Тобто з ним ви зможете скласти стильні луки і з кедами, і з взуттям на підборах.

Стилістка виділила основні ознаки, куди слід звернути увагу під час вибору тренча:

Повинен мати основні елементи тренчу (шліца, відкладний комір, клапан, манжети на застібках, пояс). Тримати форму. Вміщувати без зайвого обтиску щонайменше светр. Бути в довжині повноцінного міді чи максі.

У моді тренчі не лише бежевого кольору

Базові фасони

У тренді тренчі з екошкіри

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