Тренди осені 2022: найактуальніші модні рішення (фото)

Модницям цього сезону буде з чого вибрати — стильних трендів на будь-який смак.

Продовжуємо розбиратися з осінніми трендами 2022 року, яких, до речі, досить багато, щоб кожна модниця підібрала той варіант, який їй найбільше подобається і підходить.

У своєму модному блозі в Інстаграмі стиліст Людмила Ніжина поділилася добіркою стильних жіночих трендових стилів, які на піку актуальності цього сезону. Зазначимо, що всі тренди вже давно знайомі кожній дівчині, тому скласти модний лук не важко.

Актуальні тренди осені 2022

Бохо

В осінньому варіанті цей стиль найчастіше представлений у довгих в’язаних сукнях і пончо теплих осінніх відтінків. Так само це можуть бути бавовняні стьобані куртки з бохо-принтом.

Леопардовий принт

Цього сезону акцентні леопардові речі особливо актуальні. Але носити їх потрібно акуратно:, тому що принт яскравий і кричить, то його обов’язково потрібно врівноважити однотонними, мінімалістичними та базовими речами

Діловий стиль

Це розкішні смокінги, подовжені жакети з приталеним силуетом та об’ємом у плечах. Жилетки костюмного типу також особливо актуальні цього сезону.

Оверсайз

Особливо актуальний цей тренд для верхнього одягу – тепло, зручно та дуже стильно! Зверніть увагу на оверсайз пальто або об’ємні пальто-піджаки.

Необроблені деталі

Наприклад, необроблений край одягу, потертості, нитки, що стирчать. Це стосується не лише джинсових виробів, а й сорочок, курток, джемперів, кардиганів. Особливо сміливі дівчата можуть вибрати трикотаж з ефектом "зачіпок" — коли на сукні або светрі видно розпущені петельки.

Жокейський стиль

Основні елементи цього стилю – це приталені жакети з ґудзиками до шиї, легінси зі вставками, чоботи. А доповнюють жокейський образ обов’язково аксесуари – шкіряні рукавички, шарфи, головні убори. Зверніть увагу, що для цього стилю характерні лише бежеві, коричневі та сірі кольори – використовуйте їх у своїх образах.

Джинсовий одяг

Модно все — джинсовий тотал лук, незвичайні джинсові рішення — наприклад, джинсовий печворк, джинсові комбінезони, джинсові спідниці максі, джинси в різних відтінках — наприклад, верхи і низу.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні тренди осені 2022 року. Цього сезону дизайнери порадували дійсно комфортними та придатними для повсякденного життя тенденціями.