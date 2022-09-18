Ідеально впишеться у ваш гардероб: найстильніші сумки на осінь 2022 (фото)

Не забувайте, що сумка в першу чергу має бути зручною для вас.

Аксесуари — це одна з найважливіших деталей будь-якого жіночого образу, тому крім вивчення головних трендів цього сезону, потрібно звернути увагу і на модні сумки, яких, до речі, є багато стильних варіантів.

Стиліст maryfranz_ у своєму модному блозі в Інстаграм в одній із публікацій розповіла, які сумки на піку актуальності в сезоні осінь 2022. А також модний експерт відзначила кілька особливостей та елементів, які роблять сумку стильною та трендовою. Саме на такі моделі варто звертати увагу.

Серед головних особливостей:

блиск золота та металу;

прозорість;

шкіра рептилій;

плетені сумки;

бахроми та вставки хутра;

кольорові яскраві відтінки.

Найтрендовіші сумки на осінь 2022:

Овальні та круглі сумки

Сумки-скриньки

Трапецієподібні сумки

Прямокутні моделі

Також "Телеграф" розповідав, як вибрати куртку на осінь, щоб вона була модною, зручною та теплою. Найбільш трендові варіанти восени-2022 — шкіряні та стьобані.