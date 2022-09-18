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Ідеально впишеться у ваш гардероб: найстильніші сумки на осінь 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Як правильно вибрати сумку на осінь 2022 Новина оновлена 18 вересня 2022, 08:09
Як правильно вибрати сумку на осінь 2022

Не забувайте, що сумка в першу чергу має бути зручною для вас.

Аксесуари — це одна з найважливіших деталей будь-якого жіночого образу, тому крім вивчення головних трендів цього сезону, потрібно звернути увагу і на модні сумки, яких, до речі, є багато стильних варіантів.

Стиліст maryfranz_ у своєму модному блозі в Інстаграм в одній із публікацій розповіла, які сумки на піку актуальності в сезоні осінь 2022. А також модний експерт відзначила кілька особливостей та елементів, які роблять сумку стильною та трендовою. Саме на такі моделі варто звертати увагу.

Серед головних особливостей:

  • блиск золота та металу;
  • прозорість;
  • шкіра рептилій;
  • плетені сумки;
  • бахроми та вставки хутра;
  • кольорові яскраві відтінки.

Найтрендовіші сумки на осінь 2022:

  • Овальні та круглі сумки
Найбільш трендові сумки на осінь 2022 року — овальні моделі.
  • Сумки-скриньки
Найбільші трендові сумки на осінь 2022 — скриньки
  • Трапецієподібні сумки
Найбільш трендові сумки на осінь 2022 року — форма трапеції.
  • Прямокутні моделі
Найбільш трендові сумки на осінь 2022 року — прямокутні.

Також "Телеграф" розповідав, як вибрати куртку на осінь, щоб вона була модною, зручною та теплою. Найбільш трендові варіанти восени-2022 — шкіряні та стьобані.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Сумки #Осінь #Тренди #Модні сумки