Ідеально впишеться у ваш гардероб: найстильніші сумки на осінь 2022 (фото)
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Не забувайте, що сумка в першу чергу має бути зручною для вас.
Аксесуари — це одна з найважливіших деталей будь-якого жіночого образу, тому крім вивчення головних трендів цього сезону, потрібно звернути увагу і на модні сумки, яких, до речі, є багато стильних варіантів.
Стиліст maryfranz_ у своєму модному блозі в Інстаграм в одній із публікацій розповіла, які сумки на піку актуальності в сезоні осінь 2022. А також модний експерт відзначила кілька особливостей та елементів, які роблять сумку стильною та трендовою. Саме на такі моделі варто звертати увагу.
Серед головних особливостей:
- блиск золота та металу;
- прозорість;
- шкіра рептилій;
- плетені сумки;
- бахроми та вставки хутра;
- кольорові яскраві відтінки.
Найтрендовіші сумки на осінь 2022:
- Овальні та круглі сумки
- Сумки-скриньки
- Трапецієподібні сумки
- Прямокутні моделі
Також "Телеграф" розповідав, як вибрати куртку на осінь, щоб вона була модною, зручною та теплою. Найбільш трендові варіанти восени-2022 — шкіряні та стьобані.