Зіпсують будь-який образ: шапки, які у 2022 році стали антитрендами (фото)

Таких головних уборів потрібно позбутися якнайшвидше.

Осінь не балує нас теплою погодою з початку вересня, проте сильні холоди та морози ще попереду. А щоб зустрічати їх у стильному "всеозброєнні", потрібно вивчити тренди верхнього одягу на осінь 2022 року, а також різних теплих аксесуарів. Але сьогодні ми хочемо розповісти вам про шапки, які є антитрендами у 2022 році та можуть зіпсувати навіть найстильніший образ.

Щоб ваш образ для холодів не виглядав застарілим, ми пропонуємо вам ознайомитися зі списком неактуальних моделей шапок, які більше не варто носити. І як бонус, поради чим застарілі моделі.

Антиренди шапок у 2022 році

Шапки зі стразами – у 2022 році такі моделі це ознака поганого смаку. Плюс до всього такі шапки мало до чого підходять. Чим замінити: рекомендуємо вибирати шапку без декору, або моделі великої зв’язки із "золотою" ниткою в шерсті.

Шапка без відвороту — такі головні убори мало кому йдуть, а при тривалому носінні витягуються, і у них негарно загортаються краї. Чим замінити: придивіться до утеплених панам та беретів.

Спортивні шапки такі моделі не слід використовувати як повсякденний варіант. Чим замінити: якщо ви швидко мерзнете, то радимо придивитися до шапок з подвійною підкладкою на флісі або шерсті.

Шапки з тонкого трикотажу, особливо довга, це тренд минулого десятиліття. Чим замінити: вибирайте шапки середньої або великої в’язки.

Шапки з великими написами, навіть якщо це логотип або монограма бренду — в 2022 такі моделі вже не актуальні. Чим замінити: як заміна однотонній шапці, можна звернути увагу на принтовані панами або теплі бейсболки.

Шапка з хутряним помпоном — їхній час ще не настав. Чим замінити: можна залишити помпони, то вони мають бути з того самого матеріалу, з якого зробила шапка.

Шапка-чалма (або шапка з вузлом) – такі моделі зовсім неактуальні цього сезону. Чим замінити: якщо ви шанувальник стилю бохо, то краще вибрати капелюх, шкіряну косинку або шапку.

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