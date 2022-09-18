Масивні прикраси, пояси-ланцюги і не тільки: які аксесуари в тренді восени-2022 (фото)

За допомогою аксесуарів можна підвищити градус стилю в осінньому образі

Навіть найактуальніший осінній лук може зіпсувати проста деталь у вигляді якогось аксесуара. Наприклад, багато фасонів шапок давно перейшли в розряд антитрендів. Тому важливо використовувати у гардеробі сезону осінь-зима модні тенденції.

Дизайнери у своїх колекціях представили безліч різноманітних аксесуарів, починаючи від окулярів і закінчуючи рукавичками. Є кілька цікавих тенденцій восени-2022 і щодо прикрас та біжутерії. Про найтрендовіші аксесуари цього сезону докладніше розповіла стилістка Ганна Івашова в Instagram.

Так, стилістка виділила щонайменше топ-5 трендових аксесуарів восени-2022. Серед них футуристичні окуляри, які прийшли на зміну ультратонким моделям а-ля з популярного фільму "Матриця". До речі, модна широка форма підійде більшим типам обличчя.

Стильні окуляри

Що стосується прикрас, то в тренді масивні сережки та браслети. Дизайнери пропонують носити одразу кілька браслетів на одній руці. А ось із сережками потрібно бути акуратнішими, цей тренд швидше годиться для особливих випадків, а не повсякденного життя.

Цікавий тренд

Ефектно, але не особливо зручно

Естетика 90-х є у показах багатьох брендів. Один із "привітів з минулого" – пояси-ланцюжки. Така альтернатива паску дуже освіжить ваш образ восени.

Актуальне рішення

Несподівано повернулися до моди так звані оперні рукавички. Вони виникли ще раніше, в епоху Ренесансу. Стилістка рекомендує купити на осінній сезон рукавички яскравого кольору.

Яскраві кольори у тренді

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у моді восени-2022. Овальні та круглі, скриньки, прямокутні й трапецієподібні – вибір цього сезону приємно вражає.