Як створити ідеальний гардероб, і при цьому не ганятися за модою: шість стильних правил

Мати в шафі актуальні тренди — це добре, але є речі, які завжди в моді.

Щоб завжди виглядати стильно, зовсім необов’язково відстежувати усі новомодні тренди нових сезонів, адже можна створити розкішний гардероб і без цього. Звичайно, періодично його можна буде поповнювати трендовими речами, проте і без цього гардероб буде складено ідеально.

Як повідомляє prostoway, за модою часто не женешся, і тим більше всі тренди — це справа тимчасова, всього на сезон, іноді на кілька. А ось на психології та на тому, як працюють закони гармонії можна з легкістю створити ідеальний гардероб. І як це зробити – читайте далі.

Як зібрати ідеальний гардероб, не ганяючись за трендами

Благородність кольору та орнаменту – варто звертати увагу на благородні кольори та класичні принти, які завжди будуть актуальними.

Матові тканини краще — з глянцем досить складно "працювати". Він візуально повне і рідко виглядає дорого, на відміну від благородних матових тканин.

"Верх" кермує — у вашому ідеальному гардеробі акцент повинен бути зроблений саме на кофти, футболки, светри, загалом на "верх". Достатньо мати пару хороших штанів і спідниць низів, а ось з верхами можна експериментувати.

Аксесуари задають тон — різні прикраси можуть зробити з одного образу кілька.

Забудьте про жадібність — не варто скуповувати купу одягу, особливо якщо на неї великі знижки. З дуже великою ймовірністю ці речі так і будуть припадати пилом у шафі.

"Малюйте свій портрет" — підбираючи речі у свій гардероб, обов’язково контролюйте, як виглядає ваша портретна зона. Підбирайте лише ті кольори та відтінки, які вам підходять, а не старять.

Також "Телеграф" розповідав, як вибрати куртку на осінь, щоб вона була модною, зручною та теплою. Найбільш трендові варіанти восени-2022 — шкіряні та стьобані.