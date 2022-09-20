Яскраві кольори, плюш та "вічна" класика: як вибрати куртку на осінь, яка ідеально впишеться у ваш гардероб (фото)

Щоб вибрати "правильну" куртку на осінь, слід знати всі модні тенденції.

У топ речей осіннього гардероба входить пальто або тренч, проте найпопулярнішими все ж таки залишаються куртки. Це чудовий спосіб стильно утеплитись і просто ідеальний варіант верхнього одягу на холодну пору року.

Стиліст maryfranz_ у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, які куртки будуть на піку актуальності у 2022 році. Тому якщо ви вирішили придбати собі стильну куртку цієї осені, ці модні поради вам знадобляться.

Модні куртки на осінь 2022:

Яскраві кольори — сміливо вибираємо яскраві куртки актуальних кольорів: червоні, жовті, лілові та всі відтінки зеленого

Максі-об'єм — такий крій не залишає подіуми, тому на осінь сміливо можна вибирати щось схоже.

Бомбери повернулися в моду, хоча за фактом вони нікуди і не йшли. Шкіряні, твідові, навіть атласні моделі підбираємо під свій типаж

Шкіряні — класика, яка не зрівняється ні з чим за універсальністю. Вільні моделі – безпрограшний варіант: разом зі светром їх можна носити до глибокої осені

Плюш — плюшеві куртки виглядають цікавішими за звичні моделі коштом фактур.

Куртки Спенсер — укорочений фасон, комір-стійка та пряма застібка. Носіть куртку-спенсер разом із джинсами на високій талії — то ноги здаватимуться довшими

Куртки сорочки вже стали класикою. Носимо з водолазками, светрами та футболками

Стьобаний матеріал – абсолютний хіт цього року. Актуальні короткі та довгі моделі, прямого крою або об’ємні, базових відтінків та яскраві – загалом, підібрати можна на свій смак та колір.

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у моді восени-2022. Овальні та круглі, скриньки, прямокутні та трапецієподібні – вибір цього сезону приємно вражає.