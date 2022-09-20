Ковбойки, лофери і не тільки: топ-8 пар взуття, в якому ви будете наймоднішою цієї осені (фото)

Взуттєві тренди цього сезону приємно вражають різноманітністю

На осінь потрібно вибирати не тільки зручне та практичне взуття, а й стильне. Стилісти радять запастися кількома парами, адже погода на цей час дуже мінлива. На щастя, дизайнери в останніх колекціях представили безліч трендів, які підійдуть до будь-якого гардеробу.

Про те, яке взуття в моді восени-2022, розповіла українська стилістка Марія Демчишина у своєму блозі в Instagram. Багато тенденцій залишаються з нами з минулих сезонів, а деякі тренди тільки починають демонструвати стрітстайлери та інфлюєнсери.

Так, на піку трендів нового сезону – плетене взуття. Виглядає дуже незвичайно і додасть вашому осінньому луку родзинки. Танкетка залишається актуальною, але трохи трансформувалася. Зараз у моді взуття на скошеній танкетці.

Тренд сезону

Незвичайна танкетка

Що стосується забарвлення, то в топі трендів металік. Це може бути як чоботи сріблястого кольору, так і окремі яскраві елементи взуття. Стилістка додала, що у моді восени-2022 взуття з металевим мисом.

Шик і блиск

Модний акцент

Зручний та дуже стильний варіант осіннього взуття – ковбойки. У цих чоботях ваш образ буде модним поза часом і сезонами. Не менш функціональна пара взуття — лофери, годиться на більш теплу погоду. Їх можна взути практично до будь-якого стилю одягу.

Зручний та стильний варіант

Обов’язкова пара взуття для осені

Ботфорти залишаються в тренді який сезон поспіль. Саме золота пора дозволяє складати з ними красиві та незвичайні образи. Ще одна новомодна тенденція, яка повернулася до нас із минулого, платформа. Мабуть, не найзручніший варіант для повсякденних виходів, зате додасть вашому луку трендовості та екстравагантності.

Елегантний вибір

Платформа знову в моді

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у моді восени-2022. Овальні й круглі, скриньки, прямокутні та трапецієподібні – вибір цього сезону приємно вражає.