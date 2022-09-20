Як стильно носити тренч цієї осені: топ-3 трендові поєднання (фото)

З тренчами можна скласти масу креативних луків

Цього сезону дизайнери приємно порадували різноманітними фасонами верхнього одягу. У моді як класичні пальта та незвичайні пончо, так і практичні стьобані куртки й трендові бомбери. І звичайно ж, король осіннього сезону – тренч. Актуальні й традиційніші бежеві забарвлення, й інші відтінки. На піку тенденцій – тренч із (еко)шкіри.

Якщо ви вже вибрали ідеальний тренч на золоту пору, то час задуматися про те, з яким одягом і взуттям його поєднувати. Топ-3 стильні осінні образи з тренчем опублікував модний блог watchingukraine Instagram.

Тренч – один із найфункціональніших варіантів верхнього одягу на осінь, він підійде чи не до будь-якого стилю. Так, стилістка пропонує скласти стильний осінній лук із тренча, чорних штанів та білої сорочки. Нотки кежуал в образ додадуть кеди. І не забудьте про актуальні аксесуари: ремені та сумку.

Стильний осінній образ із тренчем

Не менш трендово ви виглядатимете, якщо замиксуєте тренч зі зручними джинсами актуального крою та затишним джемпером. У цьому випадку стилістка радить взути взуття на підборах. Коротка сумка завершить образ.

У цьому випадку доречний каблук

І третій варіант стильної комбінації з тренчем складається із джемпера з V-подібним вирізом і штанів. Але цього разу стилістка рекомендує збалансувати класичний крій спортивним взуттям – кросівками. Стильна сумка чудово доповнить комплект.

Комфортний та стильний варіант

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття в моді восени-2022. Актуальними залишаються як ботфорти з платформою, так і ковбойки та незвичайне плетене взуття.