Яку куртку вибрати на осінь та зиму 2022, щоб виглядати чарівно: поради стиліста (фото)

Куртки — це базовий гардероб кожної дівчини на осінь та зиму.

Осінь 2022 року увірвалася досить холодно, і з перших днів вересня закутала всіх модниць у теплі речі та куртки, миттєво відкинувши убік весь літній гардероб. Ну і щоб не втрачати всю свою чарівність за шаром теплого одягу — важливо правильно підбирати і гардероб на холодні пори року, зокрема верхній одяг, про що ми сьогодні й поговоримо.

Стиліст Ксенія Пуртова у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала добірку стильних варіантів курток, на які варто звернути увагу у новому сезоні. Ці варіанти підійдуть як на осінній період, так і на зимовий.

Найтрендовіші куртки на сезон осінь-зима 2022/2023

Куртка з англійськими лацканами та поясом – найуніверсальніший варіант, адже таку модель можна носити як у спортивному стилі, так і у діловому. Можна носити і зі штанами/джинсами, і зі спідницями/сукнями.

Куртка на блискавці, з каптуром або без — у такої куртки вже явно кежуальний напрямок. Її можна носити з: джинсами, штанами (+взуття у стилі кежуал), спідницями та сукнями у стилі кежуал (джинсові, трикотажні, під замшу). Пояс потрібен для виділення талії. Підійде фігурам: пісочний годинник, трикутник основою вниз, прямокутник.

Куртка на блискавці або клепках з високим коміром - те ж саме, що у варіанта вище з тією відмінністю, що така куртка краще зайде на фігуру трикутник основою вгору і прямокутник. Можна носити з мініспідницями + взуття в стилі кежуал (челсі на масивній платформі, чоботи рибальські, черевики на шнурівці).

Стьобані куртки — це вже сучасна база. Вони також найкраще вписуються в стиль кежуал, жокейський: штани, джинси, легеня, бермуди і тд.

Дуті куртки-сорочки — найкраще поєднуються з низами штани (джинси, бермуди, джоггери) і носяться переважно в стилі кежуал.

Якщо гардероб переважно спідничний та платній, краще звернути увагу на дуті пальта з лацканами або довгі дуті куртки. Їх можна носити як із чоботами, ботфортами, ботильйонами на підборах, так і з будь-яким іншим кежуальним взуттям. З штанами носити їх теж можна, але з актуальними широкими вони роблять силует важчим, присадкуватим. Якщо це критично для фігури, краще вибрати короткий варіант куртки із англійськими лацканами.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.