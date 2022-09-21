Як поєднувати принти в образі, щоб не виглядати безглуздо: 6 важливих правил стилю (фото)

З принтами потрібно бути уважно, інакше можна зіпсувати навіть найтрендовіше вбрання

Запорука будь-якого стильного образу – вміле поєднання кольорів і принтів, які актуальні цієї осені. З останніми розібратися складніше, але кілька простих модних рекомендацій полегшать завдання. Не варто боятися яскравих речей, адже тільки так ви зможете створювати цікаві луки, які підкреслять вашу індивідуальність.

Про те, як правильно поєднувати принти – клітку, горошок чи леопард – розповідає українська стилістка Інна (stylist.inna) у Instagram. За допомогою зрозумілих правил стилю ви виглядатимете чарівно і трендово як восени-2022, так і в будь-яку іншу пору року.

Так, є кілька важливих правил поєднання різних принтів в одному образі. Як зазначає стилістка, одна річ із принтом в образі – ідеально, але комбінації різних принтів в одному луку виглядають стильно й оригінально.

Шість актуальних і доречних комбінацій принтів в одному образі:

Однакові принти різного масштабу

Однакові або схожі принти одного відтінку

Смужка/горох із квітковим принтом

Тваринні принти з квітковими.

Тваринні принти з клітиною/горохом/смужкою

Два тваринні принти, один з яких нейтральний, інший яскравий

Стилістка додала, що найсміливіші модниці можуть поєднувати два і більше принтів в одному образі. Приклади вдалих луків із принтами можна побачити нижче.

Стильний мікс принтів

Клітина – вічний тренд

Модний прийом — багатошаровість

Не бійтеся експериментів

Зебра — трендове забарвлення

Смужки та клітка можуть відмінно потоваришувати

Тваринні принти додадуть ефектності образу

Витончено, але ненудно

Вдале поєднання принтів

Нагадаємо, у сезоні осінь-зима на піку трендів леопардовий принт. Також у топ модних тенденцій стиль бохо, оверсайз, джинс і не тільки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати стильну куртку на осінь-2022. Цього року у моду повернулися стьобані фасони, але є ще кілька цікавих трендів.