Байкерська куртка, ботфорти і не тільки: топ-7 трендів, без яких не обійтися цієї осені (фото)

Якщо ви шукаєте, чим поповнити осінній гардероб, придивіться до цих носібельних тенденцій

У колекціях сезону осінь-зима дизайнери порадували широким вибором модних новинок. На піку трендів осені-2022 як і вже звичні нам речі, наприклад, корсети, так і тенденції, які лише підкорюють фешн-експертів і стрітстайлерів.

Про головні тренди цієї осені пише видання Elle Ukraine. Є щонайменше сім актуальних тенденцій, на які варто звернути увагу. Ці тренди легко вписати у ваш осінній гардероб, і вони однаково стильно виглядають як на подіумі, так і у повсякденному житті.

Так, універсальна річ для осіннього періоду – куртка. Ультрамодна цього сезону – байкерська. Стилісти в один голос твердять, що шкіряна косуха дійсно багатофункціональна і служитиме роками, тож не бійтеся модних кліше.

Байкерська куртка

У прохолоднішу погоду вам знадобиться підібрати теплий варіант верхнього одягу, і найкращий вибір цієї осені — двобортне oversize-пальто. Щоб інвестиція виправдалася, рекомендується вибирати максимально простий силует, тоді як колір — на ваш смак.

Базова річ осіннього гардеробу

Мастхев, напевно, будь-якої пори років — біла майка. Восени її можна носити як з лаконічним низом у будні, так і в тандемі з хитромудрими яскравими спідницями й штанами на вечір.

Біла майка завжди стане в нагоді

Бомбер підкорив цьогорічні подіуми. Це цікава альтернатива вже набридлим курткам, він відмінно збалансує ваші осінні луки і додасть трендовості образу.

Тренд сезону – бомбер

Шкіряний плащ — неймовірно красивий і стильний верхній одяг, не менш зручний, ніж осінній тренч. До того ж, бренди цього року порадували різноманітністю кольорів та фасонів.

Альтернатива тренчу та пальто

Коли прийдуть холоди, то стильно утеплитись допоможе екошуба. Так ви підкреслите ваш екологічний спосіб життя і складете приголомшливий образ в холодну пору.

Хутро знову в моді

Що стосується взуття, то в топі трендів — екстрависокі чоботи. Ботфорти вище за коліно можуть бути як на підборах, так і на плоскій підошві. Якщо хочете скласти екстравагантний образ, то поєднуйте їх із короткими спідницями, сукнями та верхнім розстебнутим одягом.

Чим вище – тим модніше

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