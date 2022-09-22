Спідниця, штани чи джинси: як скласти стильний образ восени-2022 з кожним із цих низів (фото)

Стиліст розповіла, як правильно підбирати взуття до осінніх образів

Цього сезону дизайнери порадували кількістю трендів осені-2022, які справді придатні для повсякденних луків будь-якої модниці. Серед головних тенденцій золотої пори карго, довжина максі, низька посадка, ковбойки та ботфорти. Ці речі чудово комбінуються і дають можливість формувати не лише практичні, а й гарні образи для будь-якої погоди.

Про те, який низ підібрати до осіннього образу в сезоні-2022, розповіла українська стилістка Інна (stylist.inna) у своєму фешн-блозі в Instagram. Вона зібрала образи з топових поясних виробів із взуттям, які зроблять ефектним ваш вигляд цієї осені.

Так, дуже багато стильного вбрання дозволяє створити такий низ як штани. Супермодні штани карго можна носити як із туфлями, так і з ковбойськими чоботями чи масивними черевиками. Базові білі джинси стилістка рекомендує поєднувати з туфлями, масивними черевиками або ковбойками. Якщо ви одягли штани оверсайз, то найкраще взути туфлі, кросівки, лофери або балетки, які повернулися в моду. А ось шкіряні штани заграють новими фарбами в комбінації із таким взуттям: кеди, лофери, ковбойки. Універсальні чорні джинси підійдуть практично під будь-яку пару, у тому числі лоферів, кед чи ботильйонів.

Карго у тренді

Базові джинси

Оверсайз все також актуальний

Шкіряні штани — мастхев сезону

Такі джинси підійдуть практично під будь-яке взуття

Спідниця також доречна для осіннього сезону. Наприклад, шкіряну спідницю довжини максі або міді стилістка радить поєднати з лоферами, чоботями-шкарпетками або з масивними черевиками. Тоді як джинсова спідниця максі стильно виглядає з лоферами, балетками, ботильйонами та ковбойськими чоботями. Якщо у вас є мініспідниця, що підкреслює красу ніг, вона ідеально впишеться в тандем з ковбойками. Добре буде виглядати також з гумовими чоботами, челсі або ботфортами, а в теплішу погоду – лоферами та балетками. Спідниці із трикотажу відмінно гармонують із клогами, челсі або ботфортами.

Довжина максі на піку тенденцій

Шкіра – хіт сезону

Міні можна носити і восени

Затишні образи із трикотажу

Раніше "Телеграф" розповідав, які куртки в моді восени-2022. Стиліст розповіла, як обрати актуальний фасон, у якому буде тепло та зручно.