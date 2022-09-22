Антитренди верхнього одягу на осінь і зиму: такі куртки, пальта та дублянки вже не носять (фото)

Стиліст дала модну підказку, яка допоможе підібрати актуальний фасон пальта чи куртки

У колекціях осінь-зима дизайнери цього року представили дуже багато варіантів верхнього одягу, починаючи від традиційних пальто та тренчів і закінчуючи бомберами й пончо. В ідеалі в гардеробі потрібно мати кілька речей відповідно до тієї чи іншої погоди.

Які куртки, пальта та шуби вже вийшли з моди, як вибрати базовий верхній одяг і що купити з трендів – розповідає українська стилістка anna.le.nova у фешн-блозі в Instagram. Її модна шпаргалка допоможе розібратися з антитрендами та дійсно стильними моделями верхнього одягу.

Так, за її словами, будь-який варіант верхнього одягу можна умовно поділити на три категорії:

з чим прощатися (застаріле), що служитиме роками (база) що освіжить наш гардероб, проте на рік-півтора (тренд)

Наприклад, зараз на піку трендів об’ємні байкерські куртки, тоді як надто приталений варіант давно застарів. Укорочені вітрівки з неактуальним забарвленням теж доведеться прибрати з гардеробу. Куртка зі складками на кулісці та хутряний жилет теж давно стали антитрендами.

Косухи

Вітровки та бомбери

Базовий жилет прослужить роки, на відміну від інших фасонів

Найбільш практичний варіант – базовий

Щодо тренчів, то не варто вибирати коротку довжину – так уже не носять. Краще зупинитися на міді, щоб річ була модною поза сезонами та часом. Приблизно такі ж правила щодо довжини і для осіннього пальта. Якщо хочете носити щось ультрамодне, зверніть увагу на незвичайні принти.

Довжина відіграє важливу роль

Такий принт — тренд сезону

Зимові дублянки не повинні бути надто приталеними та такими, що облягають. Супертренд – дублянка з принтом у вигляді написів. Коротку шубу стилістка не рекомендує купувати на період холодів, оскільки вона давно перестала бути актуальною. Краще візьміть базовий фасон або трендовий варіант з анімалістичним забарвленням в довжині максі.

Дублянка повинна сидіти на вас вільно

Анімалістичний принт у моді

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