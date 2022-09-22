Рус

Антитренди верхнього одягу на осінь і зиму: такі куртки, пальта та дублянки вже не носять (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Екошуба — чудовий варіант для холодної погоди
Екошуба — чудовий варіант для холодної погоди

Стиліст дала модну підказку, яка допоможе підібрати актуальний фасон пальта чи куртки

У колекціях осінь-зима дизайнери цього року представили дуже багато варіантів верхнього одягу, починаючи від традиційних пальто та тренчів і закінчуючи бомберами й пончо. В ідеалі в гардеробі потрібно мати кілька речей відповідно до тієї чи іншої погоди.

Які куртки, пальта та шуби вже вийшли з моди, як вибрати базовий верхній одяг і що купити з трендів – розповідає українська стилістка anna.le.nova у фешн-блозі в Instagram. Її модна шпаргалка допоможе розібратися з антитрендами та дійсно стильними моделями верхнього одягу.

Так, за її словами, будь-який варіант верхнього одягу можна умовно поділити на три категорії:

  1. з чим прощатися (застаріле),
  2. що служитиме роками (база)
  3. що освіжить наш гардероб, проте на рік-півтора (тренд)

Наприклад, зараз на піку трендів об’ємні байкерські куртки, тоді як надто приталений варіант давно застарів. Укорочені вітрівки з неактуальним забарвленням теж доведеться прибрати з гардеробу. Куртка зі складками на кулісці та хутряний жилет теж давно стали антитрендами.

Косухи
Косухи
Вітровки та бомбери
Вітровки та бомбери
Стеганий жилет
Базовий жилет прослужить роки, на відміну від інших фасонів
Осінні куртки
Найбільш практичний варіант – базовий

Щодо тренчів, то не варто вибирати коротку довжину – так уже не носять. Краще зупинитися на міді, щоб річ була модною поза сезонами та часом. Приблизно такі ж правила щодо довжини і для осіннього пальта. Якщо хочете носити щось ультрамодне, зверніть увагу на незвичайні принти.

Тренчі
Довжина відіграє важливу роль
Осіннє пальто
Такий принт — тренд сезону

Зимові дублянки не повинні бути надто приталеними та такими, що облягають. Супертренд – дублянка з принтом у вигляді написів. Коротку шубу стилістка не рекомендує купувати на період холодів, оскільки вона давно перестала бути актуальною. Краще візьміть базовий фасон або трендовий варіант з анімалістичним забарвленням в довжині максі.

Дублянки
Дублянка повинна сидіти на вас вільно
Шуби
Анімалістичний принт у моді

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття у моді восени-2022. На піку трендів ковбойки, лофери, ботфорти та не тільки.

Теги:
#Мода #Стиль #Антітренд #Верхній одяг