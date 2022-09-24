Як виглядати жіночно та стильно цієї осені, при цьому нічого собі не відморозивши: добірка модних луків (фото)

Підбираючи стильні луки на осінь, не забувайте про своє здоров’я і одягайтеся тепліше.

Навіть у найлютіші холоди та морози, кожна дівчина хоче залишатися жіночною і не дивлячись ні на що, виглядати класно, стильно та модно. Дякуємо дизайнерам, які порадували кількістю трендів осені-2022, а це означає, що модницям буде з чого вибрати.

Стиліст Олена Міллен у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася добіркою стильних і дуже жіночних образів на осінь, які допоможуть кожній модниці бути чарівною в холоди. А найголовніше — ніхто нічого собі не відморозить.

Як виглядати стильно і жіночно восени 2022 року: добірка образів

Спідниці у поєднанні зі светрами. Сміливо поєднуйте фактури, це завжди виглядає цікаво.

Доповнити образ можна високими чоботями трубами, довжина яких йде під спідницю, тоді і питання колготок буде вирішено, не потрібно буде багато думати якого кольору.

Шкіряні сукні та спідниці. Вже давно влаштувалися в гардеробах і поки що не здають позиції. Це модно, цікаво і це база, яка вписується у будь-який образ. Total шкіряний виробить wow-ефект.

Маскулінні піджаки та оверсайз трикотаж поєднуємо з жіночними спідницями.

Рукавички Цей тренд повернувся до нас і дизайнери пропонують вписувати цей елемент гардероба у звичайний образ, не знімаючи з верхнім одягом, як ми звикли рукавички використовувати тільки за призначенням. Тепер це чудовий аксесуар.

Шкарпетки та колготки. Шкарпетки та в’язані колготки у поєднанні з босоніжками та туфлями перестали бути предметом глузувань та ознакою поганого смаку.

Раніше "Телеграф" розповідав, які куртки в моді восени-2022. Стиліст розповіла, як обрати актуальний фасон, у якому буде тепло та зручно.