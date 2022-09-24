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Так прикраси носити категорично не можна: помилки, яких припускається кожна друга жінка (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Антитренди прикрас Новина оновлена 24 вересня 2022, 14:45
Антитренди прикрас

Знаючи ці помилки, ви зможете підбирати прикраси так, щоб ваша цибуля була чарівною.

Щоб створити ідеальний образ, потрібно не тільки модно одягнутися, також важливо підібрати стильні ремені або окуляри і звернути увагу на біжутерію та інші прикраси. Однак при виборі прикрас потрібно знати міру, і знати що модно, а що ні.

Сьогодні ми хочемо розповісти вам про те, як не потрібно робити. Як повідомляє facedobra, не варто носити відразу всі золоті прикраси, а також час забути про комплекти. Загалом про кілька поширених помилок, які припускаються багато модниць — читайте далі.

Як не варто носити прикраси

  • Комплекти із золотих прикрас вже давно не в моді. Краще звернути увагу на стриманіші моделі сережок, кольє, підвісок і браслетів.
  • Не варто носити тільки традиційне золото, звертайте увагу на інші різновиди металів: рожевий, білий, чорний, червоний, зелений, фіолетовий та інші.
  • Золоті прикраси та біжутерія не слід носити разом.
  • Навіть якщо у вас є багато золотих прикрас, не потрібно носити їх усі разом. Це виглядає пішло і в цьому немає смаку.

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Теги:
#Мода #Жіноча мода #Прикраси #Аксесуари