Найтрендовіші джинси на осінь 2022: шість моделей, які зроблять вас неперевершеною (фото)
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Модні тренди джинсів, які мають поповнити гардероб вже сьогодні.
Джинси — це напевно найзручніша і найпопулярніша річ, яка є в гардеробі у кожної модниці. Однак серед достатку фасонів і моделей джинсів можна легко загубитися, тому ми пропонуємо вам дізнатися про найбільш трендові варіанти на осінній сезон.
Стиліст faila_spb у своєму модному блозі в Інстаграм виділила шість найстильніших і трендовіших моделей джинсів, на які варто звернути увагу цієї осені.
Найтрендовіші джинси на осінь 2022
- Джинси карго — найулюбленіша модель блогерів та інфлюєнсерів нині.
- Мішкуваті джинси — вибір дівчат, які стежать за трендами.
- Джинси кльош — підійдуть будь-якому типу фігури, шукайте ідеальну пару.
- Джинси труби/прямого крою/момси — сучасна база.
- Джинси з прострочкою — чудове рішення, щоб виглядати візуально стрункішою.
- Джинси зі шнурівкою — до цієї моделі можна придивитися, якщо Вам близька естетика гламурних нульових.
Раніше "Телеграф" розповідав, які куртки в моді восени-2022. Стиліст розповіла, як обрати актуальний фасон, у якому буде тепло та зручно.