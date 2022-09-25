Найтрендовіші джинси на осінь 2022: шість моделей, які зроблять вас неперевершеною (фото)

Модні тренди джинсів, які мають поповнити гардероб вже сьогодні.

Джинси — це напевно найзручніша і найпопулярніша річ, яка є в гардеробі у кожної модниці. Однак серед достатку фасонів і моделей джинсів можна легко загубитися, тому ми пропонуємо вам дізнатися про найбільш трендові варіанти на осінній сезон.

Стиліст faila_spb у своєму модному блозі в Інстаграм виділила шість найстильніших і трендовіших моделей джинсів, на які варто звернути увагу цієї осені.

Найтрендовіші джинси на осінь 2022

Джинси карго — найулюбленіша модель блогерів та інфлюєнсерів нині.

Мішкуваті джинси — вибір дівчат, які стежать за трендами.

Джинси кльош — підійдуть будь-якому типу фігури, шукайте ідеальну пару.

Джинси труби/прямого крою/момси — сучасна база.

Джинси з прострочкою — чудове рішення, щоб виглядати візуально стрункішою.

Джинси зі шнурівкою — до цієї моделі можна придивитися, якщо Вам близька естетика гламурних нульових.

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