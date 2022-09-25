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Найтрендовіші джинси на осінь 2022: шість моделей, які зроблять вас неперевершеною (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Які джинси в тренді восени та взимку 2022-2023 Новина оновлена 25 вересня 2022, 08:41
Які джинси в тренді восени та взимку 2022-2023

Модні тренди джинсів, які мають поповнити гардероб вже сьогодні.

Джинси — це напевно найзручніша і найпопулярніша річ, яка є в гардеробі у кожної модниці. Однак серед достатку фасонів і моделей джинсів можна легко загубитися, тому ми пропонуємо вам дізнатися про найбільш трендові варіанти на осінній сезон.

Стиліст faila_spb у своєму модному блозі в Інстаграм виділила шість найстильніших і трендовіших моделей джинсів, на які варто звернути увагу цієї осені.

Найтрендовіші джинси на осінь 2022

  • Джинси карго — найулюбленіша модель блогерів та інфлюєнсерів нині.
Найтрендовіші джинси на осінь 2022 — карго
  • Мішкуваті джинси — вибір дівчат, які стежать за трендами.
Найтрендовіші джинси на осінь 2022 — мішкуваті
  • Джинси кльош — підійдуть будь-якому типу фігури, шукайте ідеальну пару.
Найтрендовіші джинси на осінь 2022 — клеш
  • Джинси труби/прямого крою/момси — сучасна база.
Найтрендовіші джинси на осінь 2022 — труби, момси
  • Джинси з прострочкою — чудове рішення, щоб виглядати візуально стрункішою.
Найтрендовіші джинси на осінь 2022 — з прострочкою
  • Джинси зі шнурівкою — до цієї моделі можна придивитися, якщо Вам близька естетика гламурних нульових.
Найтрендовіші джинси на осінь 2022 — зі шнурівкою

Раніше "Телеграф" розповідав, які куртки в моді восени-2022. Стиліст розповіла, як обрати актуальний фасон, у якому буде тепло та зручно.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Джинси