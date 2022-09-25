Підійдуть усім і ніколи не вийдуть із моди: пальто, які виглядають "дорого" (фото)

Якщо зараз ви знаходитесь у пошуках нового пальта, то зверніть увагу саме на такі моделі.

Пальто — це без перебільшення головна річ в осінньому гардеробі, яка має бути у кожної модниці. Однак перед тим, як бігти в магазин і купувати його, потрібно ознайомитися з трендами верхнього одягу на осінь 2022 року, а також вивчити всі антитренди.

Як повідомляє prostoway, є кілька моделей і фасонів, які потрапляють до списку трендів щосезону. Стилісти радять звертати увагу саме на такі моделі. Розповідаємо про три фасони пальта, які підійдуть усім і ніколи не вийдуть із моди.

Оверсайз

Пальто-оверсайз не тільки добре гріє і дозволяє одягати під нього велику кількість навіть найбільшого одягу, але й підходять всім незалежно від зростання та типу фігури.

Класичне двобортне

Така модель може бути абсолютно пряма або трохи приталена, класичного відтінку або ультрамодного яскравого і навіть з принтом. Цей фасон пальта обов’язково сяде на будь-яку фігуру та підійде для будь-якого випадку.

Пальто-халат

Це ідеальне рішення для тих, хто шукає щось між попередніми двома варіантами. Зав’язуйте пояс на талії, щоб створити гарний силует або носити розстебнуте пальто – воно буде мати чудовий вигляд у будь-якому випадку.

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