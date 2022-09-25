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Підійдуть усім і ніколи не вийдуть із моди: пальто, які виглядають "дорого" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Пальто, які завжди актуальні Новина оновлена 25 вересня 2022, 13:51
Пальто, які завжди актуальні

Якщо зараз ви знаходитесь у пошуках нового пальта, то зверніть увагу саме на такі моделі.

Пальто — це без перебільшення головна річ в осінньому гардеробі, яка має бути у кожної модниці. Однак перед тим, як бігти в магазин і купувати його, потрібно ознайомитися з трендами верхнього одягу на осінь 2022 року, а також вивчити всі антитренди.

Як повідомляє prostoway, є кілька моделей і фасонів, які потрапляють до списку трендів щосезону. Стилісти радять звертати увагу саме на такі моделі. Розповідаємо про три фасони пальта, які підійдуть усім і ніколи не вийдуть із моди.

Оверсайз

Пальто-оверсайз не тільки добре гріє і дозволяє одягати під нього велику кількість навіть найбільшого одягу, але й підходять всім незалежно від зростання та типу фігури.

Модні пальта — оверсайз

Класичне двобортне

Така модель може бути абсолютно пряма або трохи приталена, класичного відтінку або ультрамодного яскравого і навіть з принтом. Цей фасон пальта обов’язково сяде на будь-яку фігуру та підійде для будь-якого випадку.

Модні пальта — класичне двобортне

Пальто-халат

Це ідеальне рішення для тих, хто шукає щось між попередніми двома варіантами. Зав’язуйте пояс на талії, щоб створити гарний силует або носити розстебнуте пальто – воно буде мати чудовий вигляд у будь-якому випадку.

Модне пальто — пальто-халат

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття у моді восени-2022. На піку трендів ковбойки, лофери, ботфорти та не тільки.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Пальто #Модні пальто