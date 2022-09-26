Тілесні, кольорові та з принтом: як вибирати колготки на осінь та поєднувати їх із взуттям, щоб не виглядати безглуздо (фото)

Дуже важливо вибирати такі моделі, які не блищать.

Попри холоди, коли взагалі не хочеться нікуди вилазити з-під ковдри, багато дівчат продовжують хизуватися вулицями у сукнях чи спідницях. Оскільки для такого образу в холоди потрібні колготки, то важливо знати, як їх правильно носити та з якими речами та взуттям поєднувати. Як не треба робити, ми вже писали раніше.

Стиліст Ірина Катихіна у своєму модному блозі в Інстаграм вирішила трохи допомогти тим модницям, які вважають за краще ходити і восени, і взимку у спідницях та сукнях. Ці модні поради стануть у пригоді і на теплі пори року.

Як правильно носити колготки восени

Тілесні колготки. Ідеальна щільність – не вище 15 den. Колір колготок має бути максимально наближеним до тону вашої шкіри. Колготки мають бути без блиску. Тілесні колготки носіть зі світлим взуттям. Якщо у вас темне взуття та світла спідниця, то гармонійніше виглядатимуть тілесні колготки. З кедами та кросівками — додавайте шкарпетки, які мають бути видно.

Чорні колготки. Колготки щільністю від 70 den приховують усі недосконалості та роблять ноги стрункішими. Чорні колготки носимо з темним взуттям.

Коричневі колготки. Такі колготки добре доповнюють образи з бежевим, зеленим, синім одягом. Добре, якщо коричневий колір буде присутній в аксесуарах чи принтах. Не варто поєднувати із коричневими колготками білі речі. Також звертайте увагу на густину колгот. Наприклад тонкий капрон коричневого кольору краще поєднувати з легкими сукнями та спідницями із шифону, шовку, бавовни. Більш щільний капрон добре поєднується із трикотажем, твідом, денімом, замшею.

Кольорові колготки. Повинні мати щільність від 70 den, і поєднуватися з одним із елементів образу — взуттям або сумкою, ременем, шапкою чи іншою річчю.

Колготки із принтом. Такі колготки візуально розширюють ноги, тому носити їх потрібно обережно. Колір взуття підбирайте в тон основного кольору колготок.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття у моді восени-2022. На піку трендів ковбойки, лофери, ботфорти та не тільки.