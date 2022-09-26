Бомбери, масивні чоботи і не тільки: названо головні тренди зими-2022 (фото)

Вже відомі кілька топових тенденцій зимового сезону

Поки що ми насолоджуємося стильними вересневими луками та різноманіттям трендів осені-2022, але незабаром на вулиці стане прохолодніше і варто подумати, що носити взимку. У зимових колекціях дизайнери представили як тенденції, що вже полюбилися, так і цікаві новинки.

Бомбери та корсети, які вже активно носять модниці, залишаються з нами й у сезон морозів. А ось неонові відтінки – нова модна ідея. Про головні тренди зими 2022 року пише Elle. Вже зараз варто придивитись щонайменше до 11 актуальних тенденцій.

Практично кожен відомий бренд цього року порадував новими фасонами костюмів. Це може бути як однотонна трійка, так і комбінація штанів і піджаків із різних пар.

Стильний костюм. Фото: elle.com

Акцентні плечі – ще один тренд зимової доби. Підплічники та широкі коміри прикрашають модні блейзери.

Уся увага на плечі. Фото: elle.com

Увірвалася на модні подіуми естетика вестерну. Найбільш оптимальний варіант додавання цього тренду до повсякденних образів – зручні та стильні ковбойські чоботи.

Нотки Заходу. Фото: elle.com

Багато дизайнерів повернулися до довжини максі. Тож купити довгу спідницю на зимовий період – гарна ідея.

Максі знову в моді. Фото: elle.com

У моді нестандартні для зими кольори, наприклад, кислотно-зелений та аквамариновий.

Дуже яскраво. Фото: elle.com

Бомбери, що здобули хвилю популярності восени, залишаться з нами і в сезон морозів. Це стильний та практичний варіант куртки, у якому вам буде тепло.

Бомбери залишаються у тренді. Фото: elle.com

Максималізм — незвичайна тенденція майбутнього сезону. Виглядає це так, ніби ви вдягли на себе все, що було.

Незвичайний тренд. Фото: elle.com

Корсети, які влітку багато модниць одягали на голе тіло, будуть у моді і взимку-2022. Дуже нестандартно така річ виглядає із в’язаними виробами.

Корсети не втрачають актуальності. Фото: elle.com

Як не дивно, але вирізи не втрачають актуальності й зимові колекції не стали винятком.

Спокусливий модний прийом. Фото: elle.com

Набирає популярності естетика 2000-х. Бренди вже порадували "привітами" з нульових: низькою талією та сорочками-поло.

Нульові повертаються. Фото: elle.com

Що стосується взуття, то на перший план взимку-2022 виходять масивні чоботи. В них вам буде і зручно, і стильно.

Модна пара взуття на зиму. Фото: elle.com

Раніше "Телеграф" розповідав, які дублянки, пальта та куртки вже застаріли. Стиліст навчила розрізняти актуальні фасони та антитренди верхнього одягу.