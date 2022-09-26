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Бомбери, масивні чоботи і не тільки: названо головні тренди зими-2022 (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Стильний зимовий лук Новина оновлена 26 вересня 2022, 12:59
Стильний зимовий лук

Вже відомі кілька топових тенденцій зимового сезону

Поки що ми насолоджуємося стильними вересневими луками та різноманіттям трендів осені-2022, але незабаром на вулиці стане прохолодніше і варто подумати, що носити взимку. У зимових колекціях дизайнери представили як тенденції, що вже полюбилися, так і цікаві новинки.

Бомбери та корсети, які вже активно носять модниці, залишаються з нами й у сезон морозів. А ось неонові відтінки – нова модна ідея. Про головні тренди зими 2022 року пише Elle. Вже зараз варто придивитись щонайменше до 11 актуальних тенденцій.

Практично кожен відомий бренд цього року порадував новими фасонами костюмів. Це може бути як однотонна трійка, так і комбінація штанів і піджаків із різних пар.

Костюм сріблястого кольору
Стильний костюм. Фото: elle.com

Акцентні плечі – ще один тренд зимової доби. Підплічники та широкі коміри прикрашають модні блейзери.

Акцентні плечі у блейзера
Уся увага на плечі. Фото: elle.com

Увірвалася на модні подіуми естетика вестерну. Найбільш оптимальний варіант додавання цього тренду до повсякденних образів – зручні та стильні ковбойські чоботи.

Ковбойський образ
Нотки Заходу. Фото: elle.com

Багато дизайнерів повернулися до довжини максі. Тож купити довгу спідницю на зимовий період – гарна ідея.

Спідниця довжини максі
Максі знову в моді. Фото: elle.com

У моді нестандартні для зими кольори, наприклад, кислотно-зелений та аквамариновий.

Лук у яскравих кольорах
Дуже яскраво. Фото: elle.com

Бомбери, що здобули хвилю популярності восени, залишаться з нами і в сезон морозів. Це стильний та практичний варіант куртки, у якому вам буде тепло.

Бомбер
Бомбери залишаються у тренді. Фото: elle.com

Максималізм — незвичайна тенденція майбутнього сезону. Виглядає це так, ніби ви вдягли на себе все, що було.

Образ у стилі максималізм
Незвичайний тренд. Фото: elle.com

Корсети, які влітку багато модниць одягали на голе тіло, будуть у моді і взимку-2022. Дуже нестандартно така річ виглядає із в’язаними виробами.

Образ із корсетом
Корсети не втрачають актуальності. Фото: elle.com

Як не дивно, але вирізи не втрачають актуальності й зимові колекції не стали винятком.

Вирізи на блузці
Спокусливий модний прийом. Фото: elle.com

Набирає популярності естетика 2000-х. Бренди вже порадували "привітами" з нульових: низькою талією та сорочками-поло.

Тренд на естетику 2000-х
Нульові повертаються. Фото: elle.com

Що стосується взуття, то на перший план взимку-2022 виходять масивні чоботи. В них вам буде і зручно, і стильно.

Масивні зимові чоботи
Модна пара взуття на зиму. Фото: elle.com

Раніше "Телеграф" розповідав, які дублянки, пальта та куртки вже застаріли. Стиліст навчила розрізняти актуальні фасони та антитренди верхнього одягу.

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#Мода #Тренди