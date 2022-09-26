Як бути в тренді цієї осені: 8 стилістичних прийомів, які врятують будь-який образ (фото)

Стиліст розкрила секрети вдалого поєднання речей цього сезону

У різноманітті трендів осені-2022 можна розгубитись. Багато тенденцій, представлених дизайнерами в сезоні осінь-зима, навряд чи впишуться в повсякденне життя, але деякі новинки придатні для реальних луків. Щоб осінній образ виглядав стильно та зі смаком, важливо вміти комбінувати речі й аксесуари.

Які стилістичні прийоми врятують будь-який лук восени, розповідає модний блог watchingukraine в Instagram. Ці прості поради стиліста допоможуть поєднувати одяг і взуття та додадуть акценти у ваш образ.

За словами стиліста, є 8 прийомів, з якими ви вже зараз можете експериментувати та вплітати у свій стиль.

Перший — прикраси поверх верхнього одягу. Ланцюжок, що звисає поверх шкіряної куртки або тренча, повинен бути довгим і акцентним.

Трендове рішення

Ще вдалий фешн-трюк – светр, зав’язаний на одне плече. Багато модниць давно зав’язують светр поверх одягу або просто накидають на плечі. Але цей спосіб трохи цікавіший і може замінити шарф. До того ж так ви зігрієте шию.

Незвичайний спосіб носити светр

Розстебнута блуза без спідньої білизни – сміливий тренд. Дизайнери пропонують поєднувати розстебнуту блузу з піджаком.

Дуже ефектно

Кардиган або жакет, застебнутий на 2 верхні гудзики, та оголений торс – ще один спокусливий модний прийом. У прохолоднішу погоду зверху можна надіти пальто або куртку.

Модний прийом

Також стилістка розповіла, що вдало комбінуються бермуди чи спідниця до коліна із високими чоботями. Свіжий і нестандартний тандем впишеться у ваш осінній лук ідеально.

Ботфорти відмінно поєднуються у спідниці середньої довжини

Щодо аксесуарів, то в моді різні сережки або одна акцентна сережка. За словами стилістки, для гармонійного тандему потрібно вибирати одну мінімалістичну сережку, а іншу з акцентом.

Трендові прикраси

Нашарування ременів – ще один тренд сезону осінь-зима. Виглядає незвичайно та цікаво.

Нестандартна багатошаровість

Багато хто звик одягати під осінні черевики білі шкарпетки, але дизайнер запропонували відійти від цієї традиції. Так, чудовий стилістичний прийом на золоту пору – тандем чорних шкарпеток із туфлями а-ля "Мері Джейн".

Альтернатива звичним світлим шкарпеткам

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде в моді цієї зими. Дизайнери вже презентували зимові колекції.