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Як бути в тренді цієї осені: 8 стилістичних прийомів, які врятують будь-який образ (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Осінь — час для красивих та затишних луків
Осінь — час для красивих та затишних луків

Стиліст розкрила секрети вдалого поєднання речей цього сезону

У різноманітті трендів осені-2022 можна розгубитись. Багато тенденцій, представлених дизайнерами в сезоні осінь-зима, навряд чи впишуться в повсякденне життя, але деякі новинки придатні для реальних луків. Щоб осінній образ виглядав стильно та зі смаком, важливо вміти комбінувати речі й аксесуари.

Які стилістичні прийоми врятують будь-який лук восени, розповідає модний блог watchingukraine в Instagram. Ці прості поради стиліста допоможуть поєднувати одяг і взуття та додадуть акценти у ваш образ.

За словами стиліста, є 8 прийомів, з якими ви вже зараз можете експериментувати та вплітати у свій стиль.

Перший — прикраси поверх верхнього одягу. Ланцюжок, що звисає поверх шкіряної куртки або тренча, повинен бути довгим і акцентним.

Прикраси поверх верхнього одягу
Трендове рішення

Ще вдалий фешн-трюк – светр, зав’язаний на одне плече. Багато модниць давно зав’язують светр поверх одягу або просто накидають на плечі. Але цей спосіб трохи цікавіший і може замінити шарф. До того ж так ви зігрієте шию.

Зав’язаний на одне плече светр
Незвичайний спосіб носити светр

Розстебнута блуза без спідньої білизни – сміливий тренд. Дизайнери пропонують поєднувати розстебнуту блузу з піджаком.

Розстебнута блуза без нижньої білизни з піджаком
Дуже ефектно

Кардиган або жакет, застебнутий на 2 верхні гудзики, та оголений торс – ще один спокусливий модний прийом. У прохолоднішу погоду зверху можна надіти пальто або куртку.

Застебнутий на два гудзики піджак
Модний прийом

Також стилістка розповіла, що вдало комбінуються бермуди чи спідниця до коліна із високими чоботями. Свіжий і нестандартний тандем впишеться у ваш осінній лук ідеально.

Спідниця до коліна з високими чоботями
Ботфорти відмінно поєднуються у спідниці середньої довжини

Щодо аксесуарів, то в моді різні сережки або одна акцентна сережка. За словами стилістки, для гармонійного тандему потрібно вибирати одну мінімалістичну сережку, а іншу з акцентом.

Модні сережки
Трендові прикраси

Нашарування ременів – ще один тренд сезону осінь-зима. Виглядає незвичайно та цікаво.

Нашарування ременів
Нестандартна багатошаровість

Багато хто звик одягати під осінні черевики білі шкарпетки, але дизайнер запропонували відійти від цієї традиції. Так, чудовий стилістичний прийом на золоту пору – тандем чорних шкарпеток із туфлями а-ля "Мері Джейн".

Чорні шкарпетки під туфлі
Альтернатива звичним світлим шкарпеткам

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде в моді цієї зими. Дизайнери вже презентували зимові колекції.

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#Мода #Стиль #Тренди