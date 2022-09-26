Який верхній одяг вибрати, щоб було і тепло, і красиво: топ-5 трендів сезону (фото)

Що восени, що взимку є безліч варіантів стильно утеплитися

Дизайнери вже представили зимові та осінні колекції нового сезону, потішивши величезною кількістю трендів. Велику увагу в цю прохолодну пору року потрібно приділити верхньому одягу. Вибір широкий: пальто, тренч, бомбер, дублянка чи пуховик?

Про наймодніші фасони верхнього одягу сезону осінь-зима пише refinery29. Є щонайменше п’ять трендів, до яких варто придивитися. У таких речах ви не замерзнете в холод, але виглядатимете стильно та зі смаком. Цього року у моді не лише традиційні для холодного періоду кольори, а й яскраві відтінки та кольорові вставки.

Так, пальто із кольоровими блоками – ультрамодна новинка. Відмінне рішення, якщо класичні фасони вам вже набридли.

Стильне осіннє пальто

Куртка-бомбер — лідер подіумів цього року. З нею ви складете прекрасні луки в міжсезоння і не замерзнете.

Лаконічний бомбер

Куди ж без вовняних виробів у холодну пору року. Цього сезону дизайнери по-новому використовують у верхньому одязі, тих же дублянках та куртках, овечу вовну.

Овчина у тренді

Подовжений шкіряний плащ – розкішне придбання для вашого осіннього гардеробу. Такий тренч універсальний, підійде майже до будь-якого стилю одягу – як до кросівок, так і до шпильок.

Базовий тренч

В’язаний пуховик — щось нове. У ньому вам буде затишно навіть у морозні дні. Тому якщо набридли традиційні спортивні фасони, придивіться до цього тренду.

Трендовий пуховик

Раніше "Телеграф" розповідав, які пальта в моді восени 2022 року і як вибрати те, яке виглядатиме дорого і залишатиметься актуальним поза сезонами. А також ми писали, які куртки, дублянки, плащі та жилети вже давно вийшли з моди. Краще позбавитися антитрендів у вашому гардеробі.