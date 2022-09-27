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Яскраві, різнокольорові та з бахромою: тренди на жіночі шарфи осінь-зима 2022-2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Модні шарфи 2022-2023 Новина оновлена 27 вересня 2022, 08:10
Модні шарфи 2022-2023

Головна "особливість" шарфу цього сезону — це його об’ємність.

Модний шарфик — це один з найтепліших аксесуарів на холодний сезон осінь-зима, з яким можна не розлучатися протягом усього дня, адже його можна носити не тільки на вулиці, але і укутатися ним в холодному офісі. Також шарф може замінити вам шапку, якщо ви її не носите, або якщо ваш головний убір потрапив до списку антитрендів цього сезону, а нову ви ще не придбали.

Стиліст Віка (stylish_overview) у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, на які моделі та фасони шарфів потрібно звернути свою увагу цього року. Варто зазначити, що тренд осені та зими 2022/2023 – це об’ємність та велика довжина шарфу.

Серед трендів на жіночі шарфи осінь-зима 2022-2023 будуть такі:

  • наявність бахроми;
  • з монограмами;
  • помпони;
  • до клітки;
  • хутряні;
  • кашемірові;
  • монохромні шарфи;
  • яскраві та різноколірні;
  • довгі та об’ємні фасони;
  • чергування кольорових смужок;
  • фактурна в’язка та трикотажні візерунки.

Модні шарфи осінь-зима 2022-2023: фото

Модні шарфи осінь-зима 2022-2023
Модні шарфи осінь-зима 2022-2023
Модні шарфи осінь-зима 2022-2023
Модні шарфи осінь-зима 2022-2023
Модні шарфи осінь-зима 2022-2023
Модні шарфи осінь-зима 2022-2023
Модні шарфи осінь-зима 2022-2023
Модні шарфи осінь-зима 2022-2023
Модні шарфи осінь-зима 2022-2023

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Зима #Осінь #Осінь зима #Шарф