Яскраві, різнокольорові та з бахромою: тренди на жіночі шарфи осінь-зима 2022-2023 (фото)
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Головна "особливість" шарфу цього сезону — це його об’ємність.
Модний шарфик — це один з найтепліших аксесуарів на холодний сезон осінь-зима, з яким можна не розлучатися протягом усього дня, адже його можна носити не тільки на вулиці, але і укутатися ним в холодному офісі. Також шарф може замінити вам шапку, якщо ви її не носите, або якщо ваш головний убір потрапив до списку антитрендів цього сезону, а нову ви ще не придбали.
Стиліст Віка (stylish_overview) у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, на які моделі та фасони шарфів потрібно звернути свою увагу цього року. Варто зазначити, що тренд осені та зими 2022/2023 – це об’ємність та велика довжина шарфу.
Серед трендів на жіночі шарфи осінь-зима 2022-2023 будуть такі:
- наявність бахроми;
- з монограмами;
- помпони;
- до клітки;
- хутряні;
- кашемірові;
- монохромні шарфи;
- яскраві та різноколірні;
- довгі та об’ємні фасони;
- чергування кольорових смужок;
- фактурна в’язка та трикотажні візерунки.
Модні шарфи осінь-зима 2022-2023: фото
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