Яскраві, різнокольорові та з бахромою: тренди на жіночі шарфи осінь-зима 2022-2023 (фото)

Головна "особливість" шарфу цього сезону — це його об’ємність.

Модний шарфик — це один з найтепліших аксесуарів на холодний сезон осінь-зима, з яким можна не розлучатися протягом усього дня, адже його можна носити не тільки на вулиці, але і укутатися ним в холодному офісі. Також шарф може замінити вам шапку, якщо ви її не носите, або якщо ваш головний убір потрапив до списку антитрендів цього сезону, а нову ви ще не придбали.

Стиліст Віка (stylish_overview) у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, на які моделі та фасони шарфів потрібно звернути свою увагу цього року. Варто зазначити, що тренд осені та зими 2022/2023 – це об’ємність та велика довжина шарфу.

Серед трендів на жіночі шарфи осінь-зима 2022-2023 будуть такі:

наявність бахроми;

з монограмами;

помпони;

до клітки;

хутряні;

кашемірові;

монохромні шарфи;

яскраві та різноколірні;

довгі та об’ємні фасони;

чергування кольорових смужок;

фактурна в’язка та трикотажні візерунки.

Модні шарфи осінь-зима 2022-2023: фото

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.