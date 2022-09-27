Пальто, пуховики і не тільки: топ-7 трендів верхнього одягу, які ідеально підійдуть на осінь та зиму (фото)
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У моду повертаються пончо, а на подіумах завойовує симпатії стиль Барбі
Пальто, тренч, шуба, пуховки чи куртка? Вибір верхнього одягу на холодний час ще те завдання. На щастя, тренди сезону осінь-зима цього року порадували різноманіттям. Деякі тенденції знову набирають актуальності, а якісь ідеї брендів нам уже добре знайомі.
Про те, який верхній одяг у моді восени та взимку 2022 року, пише фешн-видання Who what wear. Є як мінімум сім топових тенденцій, до яких варто придивитися. У таких фасонах вам буде не тільки тепло, а вдасться виглядати стильно навіть у лютий мороз.
Так, на піку трендів цього сезону пальто довжини максі. Такий фасон пальта завжди виглядає дорого. Та й вам буде в довгому вбранні значно тепліше, ніж у короткій куртці.
Анімалістичні принти актуальні поза часом та сезонами. Але цього разу дизайнери вдихнули у нього нове життя. Тому якщо хочеться вибрати на холодну пору року яскравий верхній одяг, придивіться до пальта в леопардовому забарвленні.
Куртки-бомбери, які набирають популярності восени-2022, підкорили й зимові колекції. Такий фасон зробить ваш образ ультрамодним. Можна вибирати як подовжені, так і варіанти середньої довжини.
Так званий стиль Барбі, який отримав сплеск ще влітку, залишається з нами і зараз. Яскраво-рожевий верхній одяг навряд чи може бути базовим, але якщо вам не страшні експерименти – приміряйте пальто чи шубу в таких тонах.
Цього року кілька брендів здивували новинками – пончо, схоже, знову у моді. Це може бути як в’язаний, так і тепліший, вовняний, виріб. Головне, щоб такий верхній одяг вписався у ваш індивідуальний стиль.
Стегані пальта та пуховики, мабуть, найпрактичніший тренд сезону. Особливо тепло і зручно вам буде у довгому фасоні, так званому пуховику-ковдрі.
Якщо ж хочеться придбати стильну шубу, то дизайнери зупинилися на варіантах зі штучного хутра. Виглядає не менш красиво, ніж натуральне, зате підкреслить ваше дбайливе ставлення до навколишнього середовища.
Раніше "Телеграф" розповідав, які жіночі шарфи у тренді цього року. Вибір приємно вражає.