Пальто, пуховики і не тільки: топ-7 трендів верхнього одягу, які ідеально підійдуть на осінь та зиму (фото)

У моду повертаються пончо, а на подіумах завойовує симпатії стиль Барбі

Пальто, тренч, шуба, пуховки чи куртка? Вибір верхнього одягу на холодний час ще те завдання. На щастя, тренди сезону осінь-зима цього року порадували різноманіттям. Деякі тенденції знову набирають актуальності, а якісь ідеї брендів нам уже добре знайомі.

Про те, який верхній одяг у моді восени та взимку 2022 року, пише фешн-видання Who what wear. Є як мінімум сім топових тенденцій, до яких варто придивитися. У таких фасонах вам буде не тільки тепло, а вдасться виглядати стильно навіть у лютий мороз.

Так, на піку трендів цього сезону пальто довжини максі. Такий фасон пальта завжди виглядає дорого. Та й вам буде в довгому вбранні значно тепліше, ніж у короткій куртці.

Пальто довжини максі

Анімалістичні принти актуальні поза часом та сезонами. Але цього разу дизайнери вдихнули у нього нове життя. Тому якщо хочеться вибрати на холодну пору року яскравий верхній одяг, придивіться до пальта в леопардовому забарвленні.

Пальто в леопардовому принті

Куртки-бомбери, які набирають популярності восени-2022, підкорили й зимові колекції. Такий фасон зробить ваш образ ультрамодним. Можна вибирати як подовжені, так і варіанти середньої довжини.

Стильний бомбер

Так званий стиль Барбі, який отримав сплеск ще влітку, залишається з нами і зараз. Яскраво-рожевий верхній одяг навряд чи може бути базовим, але якщо вам не страшні експерименти – приміряйте пальто чи шубу в таких тонах.

Яскравий колір вітається

Цього року кілька брендів здивували новинками – пончо, схоже, знову у моді. Це може бути як в’язаний, так і тепліший, вовняний, виріб. Головне, щоб такий верхній одяг вписався у ваш індивідуальний стиль.

Пончо знову актуальні

Стегані пальта та пуховики, мабуть, найпрактичніший тренд сезону. Особливо тепло і зручно вам буде у довгому фасоні, так званому пуховику-ковдрі.

Модний пуховик

Якщо ж хочеться придбати стильну шубу, то дизайнери зупинилися на варіантах зі штучного хутра. Виглядає не менш красиво, ніж натуральне, зате підкреслить ваше дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Трендова шуба з екохутра

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