Рус

Светр, сукня і не тільки: топ-8 трикотажних речей, які варто додати до свого гардеробу восени-2022 (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Трикотажний одяг ідеально підходить для золотої пори Новина оновлена 27 вересня 2022, 18:58
Трикотажний одяг ідеально підходить для золотої пори

Трикотаж – король холодного сезону

Невід’ємна частина осіннього гардеробу – вироби із трикотажу. Ця тканина асоціюється із затишними осінніми днями та вечорами. З трикотажу можна підібрати не лише теплий одяг, а й стильний. Головне, не варто перестаратися з декором на трикотажному одязі, щоб не виглядати недолуго.

Які речі з трикотажу в моді восени 2022 року, розповідає модне видання Who what wear. Светр, кардиган, джемпер, сукня, шапка та шарф – ці трикотажні вироби чудово впишуться у ваш осінній гардероб. Є щонайменше 8 трикотажних тенденцій, до яких варто прислухатися.

Так, котрий сезон поспіль на тренді бретонські смужки. Смугастий трикотажний светр вже практично став базовим.

Образ зі светром у смужку
Елегантний образ

Яскраві в’язані шапки – ще один спосіб носити цю практичну тканину восени та взимку. На вершині трендів так звана шапка-відро.

Різнокольорова шапка
Модна шапка

Що стосується кольору, то зараз набирає популярності сині відтінки. Ці прохолодні тони ідеально гармонують із холодним періодом року.

Образ із синім джемпером
Синій – хіт осені

Квіткова вишивка на кардиганах та джемперах додасть вашому образу жіночності. Тільки намагайтеся вибирати більш лаконічні мотиви, тому що зайва строкатість зіпсує будь-який лук.

Кофта з квітковою вишивкою
Жіночний лук

Розрізи по краях на светрах та джемперах – маленька, але стильна деталь. Такий нюанс підкреслить витончений силует.

Джемпер із розрізами
Трендовий джемпер

Вирізи, які є суперпопулярними цього сезону, прикрасять і осінні сукні. Фасони з відкритою спиною додадуть образу нотку спокусливості.

Сукня з вирізом на спині
Дуже стильний фасон сукні

Шарф в одному тоні із джемпером – модний прийом цього сезону. Так ви не тільки утеплите шию, а й додасте у вбрання "родзинку".

Шарф та светр
Мінімалістичний тандем

Довжина максі цього року – найтрендовіша. Тому придивіться до довгих кардиганів. У них вам буде дуже тепло, а образ виглядатиме зі смаком.

Яскравий кардиган
Яскравий кардиган

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг у моді восени та взимку 2022 року.

Теги:
#Мода #Трикотаж #Тренди