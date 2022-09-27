Светр, сукня і не тільки: топ-8 трикотажних речей, які варто додати до свого гардеробу восени-2022 (фото)
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Трикотаж – король холодного сезону
Невід’ємна частина осіннього гардеробу – вироби із трикотажу. Ця тканина асоціюється із затишними осінніми днями та вечорами. З трикотажу можна підібрати не лише теплий одяг, а й стильний. Головне, не варто перестаратися з декором на трикотажному одязі, щоб не виглядати недолуго.
Які речі з трикотажу в моді восени 2022 року, розповідає модне видання Who what wear. Светр, кардиган, джемпер, сукня, шапка та шарф – ці трикотажні вироби чудово впишуться у ваш осінній гардероб. Є щонайменше 8 трикотажних тенденцій, до яких варто прислухатися.
Так, котрий сезон поспіль на тренді бретонські смужки. Смугастий трикотажний светр вже практично став базовим.
Яскраві в’язані шапки – ще один спосіб носити цю практичну тканину восени та взимку. На вершині трендів так звана шапка-відро.
Що стосується кольору, то зараз набирає популярності сині відтінки. Ці прохолодні тони ідеально гармонують із холодним періодом року.
Квіткова вишивка на кардиганах та джемперах додасть вашому образу жіночності. Тільки намагайтеся вибирати більш лаконічні мотиви, тому що зайва строкатість зіпсує будь-який лук.
Розрізи по краях на светрах та джемперах – маленька, але стильна деталь. Такий нюанс підкреслить витончений силует.
Вирізи, які є суперпопулярними цього сезону, прикрасять і осінні сукні. Фасони з відкритою спиною додадуть образу нотку спокусливості.
Шарф в одному тоні із джемпером – модний прийом цього сезону. Так ви не тільки утеплите шию, а й додасте у вбрання "родзинку".
Довжина максі цього року – найтрендовіша. Тому придивіться до довгих кардиганів. У них вам буде дуже тепло, а образ виглядатиме зі смаком.
Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг у моді восени та взимку 2022 року.