Будете виглядати старшою за свої роки: помилки в макіяжі, які робить кожна друга

Неправильно зроблений макіяж порушує пропорції обличчя, підкреслює всю недосконалість та помітно додає віку.

Будь-який стильний образ кожної дівчини повинен завершуватися красивим і стильним укладанням та модним макіяжем. Однак із цим часто бувають проблеми. Багато дівчат намагаючись "намалювати" собі гарне обличчя, забувають, що з деякими досить популярними трендами мейк-апу вже давно необхідно попрощатися, адже замість гарного образу ви отримаєте лише плюс до віку.

Макіяж повинен прикрашати дівчину, а не робити з неї стареньку, пише prostoway. Щоб наші читачки завжди були красиві та молоді, ми розповідаємо про 5 головних помилок у макіяжі, через які ви можете виглядати старшою за свої роки.

Помилки у макіяжі, які візуально старять

Ефект маски на обличчі — не варто наносити багато тонального крему на обличчя, адже всі "похибки" та недосконалості модно замаскувати точково. Також не варто використовувати надто щільний засіб. Свіжість та природність – запорука молодого зовнішнього вигляду.

Декілька шарів туші — густо нафарбовані вії виглядають неохайно, старомодно і додають віку. Більш того, надлишки туші обтяжують погляд, а також з цього вії можуть почати випадати. Щоб візуально ущільнити лінію зростання вій краще використовувати підводку.

Неправильне скульптурування – не варто використовувати сухий коректор із рудуватим відтінком. Як результат, ви отримаєте ефект втоми, а також підкреслені зморшки та недосконалості. Краще звернути увагу на легкі текстури.

Опущений зовнішній куточок ока – будь-які тіні чи підводку потрібно наносити знизу вгору, щоб візуально підняти зовнішній куточок ока. Такий прийом робить погляд виразнішим, а опущений куточок ока створює втомлений вигляд і підкреслює зморшки навколо очей.

Неправильна форма і колір брів — не варто робити брови занадто широкими, а також робити чіткий контур і повністю заповнювати їх кольором. Ідеальні брови повинні залишатись максимально природними.

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