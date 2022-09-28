Чим освіжити гардероб цієї осені: топ-7 трендових речей, які підійдуть усім (фото)

Стиліст назвала тенденції, без яких просто не обійтися в золоту пору

Восени погода може бути як ясною та теплою, так і прохолодною. Тому важливо підібрати гардероб під будь-який синоптичний прогноз. Актуальні тенденції сезону осінь-зима дозволяють вибрати не тільки практичний одяг і взуття, а й стильну, що підкреслює вашу індивідуальність.

Про головні тренди осені 2022 року пише українська стилістка Інна (stylist.inna) в Instagram. Є щонайменше сім актуальних тенденцій, які освіжать ваш осінній гардероб. Що важливо, з цим одягом і взуттям ви зможете реально складати зручні та красиві образи.

Так, стилістка пише, що якщо у вас вже зібрано базовий осінній гардероб, а хочеться його розбавити, додайте кілька позицій зі списку і ваші луки заграють по-новому. Вона зазначає, що це не швидкоплинні тренди, а речі, які будуть завжди актуальні та легко впишуться у будь-який гардероб.

До топ-7 трендів осені 2022 року, які підійдуть усім, входить такий одяг і взуття:

Шкіряний тренч . Можливо як базового кольору, так і яскравих відтінків.

. Можливо як базового кольору, так і яскравих відтінків. Кольорові светри . Яскравий акцент підніме настрій у похмуру осінню погоду.

. Яскравий акцент підніме настрій у похмуру осінню погоду. Тільник . Це вже базова річ гардеробу насправді.

. Це вже базова річ гардеробу насправді. Джинси кльош . У такому фасоні ви будете наймоднішою.

. У такому фасоні ви будете наймоднішою. Світлі джинси . Даремно ви думаєте, що вони годяться лише на літо.

. Даремно ви думаєте, що вони годяться лише на літо. Спідниця максі . Така довжина – найпопулярніша цього сезону.

. Така довжина – найпопулярніша цього сезону. Ковбойські чоботи. Якщо потрібно зручне та стильне взуття – ось воно.

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