Чим освіжити гардероб цієї осені: топ-7 трендових речей, які підійдуть усім (фото)
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Стиліст назвала тенденції, без яких просто не обійтися в золоту пору
Восени погода може бути як ясною та теплою, так і прохолодною. Тому важливо підібрати гардероб під будь-який синоптичний прогноз. Актуальні тенденції сезону осінь-зима дозволяють вибрати не тільки практичний одяг і взуття, а й стильну, що підкреслює вашу індивідуальність.
Про головні тренди осені 2022 року пише українська стилістка Інна (stylist.inna) в Instagram. Є щонайменше сім актуальних тенденцій, які освіжать ваш осінній гардероб. Що важливо, з цим одягом і взуттям ви зможете реально складати зручні та красиві образи.
Так, стилістка пише, що якщо у вас вже зібрано базовий осінній гардероб, а хочеться його розбавити, додайте кілька позицій зі списку і ваші луки заграють по-новому. Вона зазначає, що це не швидкоплинні тренди, а речі, які будуть завжди актуальні та легко впишуться у будь-який гардероб.
До топ-7 трендів осені 2022 року, які підійдуть усім, входить такий одяг і взуття:
- Шкіряний тренч. Можливо як базового кольору, так і яскравих відтінків.
- Кольорові светри. Яскравий акцент підніме настрій у похмуру осінню погоду.
- Тільник. Це вже базова річ гардеробу насправді.
- Джинси кльош. У такому фасоні ви будете наймоднішою.
- Світлі джинси. Даремно ви думаєте, що вони годяться лише на літо.
- Спідниця максі. Така довжина – найпопулярніша цього сезону.
- Ковбойські чоботи. Якщо потрібно зручне та стильне взуття – ось воно.
Раніше "Телеграф" розповідав, які трикотажні речі в моді восени-2022 та як обрати актуальний светр, сукню чи шарф. Без цієї тканини просто не обійтись у сезон холодів. А також ми писали, до яких фасонів верхнього одягу варто придивитися. Пуховик, куртка, пальто і не тільки — є безліч варіантів стильно утеплитися.