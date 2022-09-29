Панчохи, труби та ботфорти: найстильніші чоботи на зиму 2023 (фото)

На щастя, стилісти пропонують великий вибір різного взуття на холодні сезони.

Попри те, що до кінця підійшов всього перший осінній місяць, пора вже замислюватися про те, що ви носитимете взимку. Ми вже розповідали, який верхній одяг у моді восени та взимку 2022 року, а тепер поговорімо про стильне взуття.

Стиліст Ірина Катихіна у своєму модному блозі в Інстаграм зазначила, що немає таких видів взуття, які б колись повністю виходили з моди. Однак завжди є актуальні та неактуальні моделі. І свою посаду вона присвятила найтрендовішим чоботам зими сезону 2022/2023.

Найтрендовіші чоботи на зиму 2023

Жокейські чоботи практично класика. Актуальні не перший сезон: у нещодавніх колекціях можна бачити чимало одягу та взуття, які так чи інакше нагадують про стиль дербі. У тому числі це і жокейські чоботи — високі, на коліна, на плоскому підборі.

Ботфорти та чоботи-панчохи довжиною вище коліна, при цьому матеріали та форми таких чобіт можуть бути різними. Еластична тканина, шкіра або замша, наявність підборів або плоска підошва, різні форми носа.

Козаки, але знову ж таки — високі. Це не класичний варіант козаків. Такі чоботи не можна назвати універсальними, оскільки вони підійдуть не до кожного комплекту.

Чоботи — труби, ще їх називають "чоботи-челсі" — вони влаштовані так само як і черевики, тільки забезпечені високою халявою. Такі чоботи можуть бути досить лаконічними і базовими, так і яскравими і незвичайними — вибирати вам.

Чоботи на шнурівці — історія така ж, як у челсі. Поступово грубі черевики забезпечили високою халявою та отримали чоботи.

Чоботи з широкою халявою та чоботи зі складками. При цьому підбор може бути будь-яким, як і ніс цієї моделі чобіт.

Раніше "Телеграф" розповідав, які трикотажні речі в моді восени-2022 та як обрати актуальний светр, сукню чи шарф. Без цієї тканини просто не обійтись у сезон холодів. А також ми писали, яких фасонів верхнього одягу варто придивитися. Пуховик, куртка, пальто і не тільки є безліч варіантів стильно утеплитися.